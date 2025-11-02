Ligue des champions : voici l’arbitre pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich

L’arbitre italien Maurizio Mariani a été désigné pour diriger le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mardi, PSG-Bayern Munich.

Une connaissance sera au sifflet. Mardi soir au Parc des Princes pour la belle opposition entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, l’UEFA a désigné l’Italien Maurizio Mariani.

Agé de 43 ans, il sera assisté par Stefano Alassio et Alberto Tegoni. Le quatrième arbitre sera Matteo Marcenaro. A l’assistance vidéo, on retrouvera Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo.

Par le passé, Mariani a arbitré une fois le PSG, c’était il y a quelques mois d’ailleurs, en quart de finale aller contre Aston Villa la saison dernière (3-1). Il n’a en revanche jamais croisé le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Cette saison, l’officiel n’a dirigé qu’un seul match, Liverpool-Atlético de Madrid (3-2). S’il n’a arbitré que cette rencontre, c’est que Maurizio Mariani a été retenu à la Coupe du Monde U20 où il a dirigé la finale Argentine-Maroc (0-2).