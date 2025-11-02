Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions : voici l’arbitre pour le choc entre le PSG et le Bayern Munich

L'Italien va arbitrer son deuxième match de C1 de la saison. [LiveMedia / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’arbitre italien Maurizio Mariani a été désigné pour diriger le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, mardi, PSG-Bayern Munich.

Une connaissance sera au sifflet. Mardi soir au Parc des Princes pour la belle opposition entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, l’UEFA a désigné l’Italien Maurizio Mariani.

Agé de 43 ans, il sera assisté par Stefano Alassio et Alberto Tegoni. Le quatrième arbitre sera Matteo Marcenaro. A l’assistance vidéo, on retrouvera Marco Di Bello et Aleandro Di Paolo.

Par le passé, Mariani a arbitré une fois le PSG, c’était il y a quelques mois d’ailleurs, en quart de finale aller contre Aston Villa la saison dernière (3-1). Il n’a en revanche jamais croisé le Bayern Munich en Ligue des Champions.

Ousmane Dembélé serait encore gêné par sa blessure à l’ischio droit.
Sur le même sujet Ligue des champions : pourquoi Ousmane Dembélé pourrait-il être forfait face au Bayern Munich ? Lire

Cette saison, l’officiel n’a dirigé qu’un seul match, Liverpool-Atlético de Madrid (3-2). S’il n’a arbitré que cette rencontre, c’est que Maurizio Mariani a été retenu à la Coupe du Monde U20 où il a dirigé la finale Argentine-Maroc (0-2).

Ligue des ChampionsPSGarbitreFootball

À suivre aussi

Ousmane Dembélé serait encore gêné par sa blessure à l’ischio droit.
Ligue des champions : pourquoi Ousmane Dembélé pourrait-il être forfait face au Bayern Munich ?
Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas apprécié certains décisions arbitrales.
«C’est scandaleux» : le coup de gueule des Marseillais sur les arbitres après la défaite de l’OM en ligue des champions
Ligue des champions : le résumé complet de la défaite de l'OM contre le Sporting Portugal (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités