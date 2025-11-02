Marathon de New York 2025 : combien les vainqueurs vont-ils toucher ?

Près de 55.000 participants seront au départ, ce dimanche, du marathon de New York avec près de 2 millions de spectateurs attendus le long du parcours.

Un casting de rêve. Près de 55.000 participants sont attendus, ce dimanche, au départ du prestigieux marathon de New York, qui s’élancera depuis Staten Island et avec une arrivée, comme le veut la tradition, à Central Park après avoir traversé les cinq arrondissements de la ville.

Et pour cette édition 2025, le plateau promet d’être particulièrement relevé chez les hommes avec le tenant du titre Abdi Nageeye et les légendes Eliud Kipchoge, qui pourrait disputer son dernier marathon, et Kenenisa Bekele. Sans oublier les Français Félix Bour et Emmanuel Roudolff-Levisse.

Un bonus en cas de record

Chez les femmes, la concurrence s’annonce également très rude avec les trois dernières lauréates que sont Sharon Lokedi (2022), Hellen Obiri (2023) et Sheila Chepkirui (2024), mais aussi Sifan Hassan, championne olympique à Paris.

Tous tenteront de s’offrir une victoire de prestige et de décrocher la somme de 86.000 euros promis aux vainqueurs. Les deuxièmes empocheront eux 52.000 euros contre 35.000 euros pour les troisièmes.

En cas de record de l’épreuve, détenu par l’éthiopien Tamirat Tola chez les hommes (2h4’58’’en 2023) et la kényane Margaret Okayo chez les femmes (2h22’31’’ en 2003), les vainqueurs percevront un bonus de 43.000 euros. Au total, ils pourraient donc toucher près de 129.000 euros.

A noter que le premier Américain à franchir la ligne d’arrivée se verra remettre un chèque d’environ 21.550 euros.