Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

MMA : le KO spectaculaire d’un combattant tchèque dès le 1er round (vidéo)

Radek Rousal a signé un 3e KO consécutif. Radek Rousal a signé un 3e KO consécutif. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Devant son public, le combattant tchèque Radek Rousal a signé un KO spectaculaire dès le 1er round, samedi soir, contre l’Anglais Corey Fry à l’Oktagon 79.

Il a terrassé son adversaire en moins de deux minutes. Radek Rousal a infligé un KO spectaculaire, samedi 1er novembre au soir, à Corey Fry dès le 1er round à l’Oktagon 79 organisé à Brno (République tchèque). Devant son public, le combattant tchèque, complètement déchaîné, n’a laissé aucune chance à l'Anglais, totalement dépassé par l’enchaînement de coups de son adversaire.

Radek Rousal a envoyé Corey Fry une première fois au tapis d’un crochet du gauche, en plein dans le menton. Puis une seconde fois, d’un crochet du droit imparable. Si le Britannique est parvenu à se relever à chaque fois, le Tchèque n’a pas relâché la pression et a continué de martyriser son adversaire, couché à deux autres reprises avant que l’arbitre ne décide enfin d’interrompre un combat à sens unique.

Sur le même sujet MMA : la réponse de Jordan Zebo à une possible revanche contre «Baki» (vidéo) Lire

Avec ce succès, qui n’a souffert d’aucune contestation, Radek Rousal, qui avait été suspendu avant disputer son premier combat dans l’organisation de son pays à cause d'un tatouage sur son bras représentant Adolf Hitler, a signé la 6e victoire de sa carrière, la 3e consécutive par KO, en huit combats. De son côté, Corey Fry (5 victoires, 4 défaites), qui a terminé inanimé au sol, a enregistré sa 3e défaite d’affilée.

MMASportSports de combatVidéo

À suivre aussi

«Il ne voit toujours rien de l’œil droit» : les confessions du père de Tom Aspinall après le combat contre Ciryl Gane à l’UFC
Ciryl Gane a mis involontairement ses doigts dans les yeux de Tom Aspinall.
UFC : un nouveau combat entre Ciryl Gane et Tom Aspinall aura-t-il lieu ?
Jordan Zebo s'est emparé de la ceinture des poids welters détenu par «Baki».
Ares 35 : le KO terrifiant infligé par Jordan Zebo à «Baki» (vidéo)

Ailleurs sur le web

Dernières actualités