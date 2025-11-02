MMA : le KO spectaculaire d’un combattant tchèque dès le 1er round (vidéo)

Devant son public, le combattant tchèque Radek Rousal a signé un KO spectaculaire dès le 1er round, samedi soir, contre l’Anglais Corey Fry à l’Oktagon 79.

Il a terrassé son adversaire en moins de deux minutes. Radek Rousal a infligé un KO spectaculaire, samedi 1er novembre au soir, à Corey Fry dès le 1er round à l’Oktagon 79 organisé à Brno (République tchèque). Devant son public, le combattant tchèque, complètement déchaîné, n’a laissé aucune chance à l'Anglais, totalement dépassé par l’enchaînement de coups de son adversaire.

Radek Rousal a envoyé Corey Fry une première fois au tapis d’un crochet du gauche, en plein dans le menton. Puis une seconde fois, d’un crochet du droit imparable. Si le Britannique est parvenu à se relever à chaque fois, le Tchèque n’a pas relâché la pression et a continué de martyriser son adversaire, couché à deux autres reprises avant que l’arbitre ne décide enfin d’interrompre un combat à sens unique.

Avec ce succès, qui n’a souffert d’aucune contestation, Radek Rousal, qui avait été suspendu avant disputer son premier combat dans l’organisation de son pays à cause d'un tatouage sur son bras représentant Adolf Hitler, a signé la 6e victoire de sa carrière, la 3e consécutive par KO, en huit combats. De son côté, Corey Fry (5 victoires, 4 défaites), qui a terminé inanimé au sol, a enregistré sa 3e défaite d’affilée.