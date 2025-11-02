Rolex Paris Masters : voici les 5 plus grands exploits récents du tennis français à Paris

Pour sa première édition à La Défense, le Rolex Paris Masters n'a pas permis aux joueurs français de briller. À l'occasion de la première finale tenue dans ce nouveau complexe, ce dimanche 2 novembre entre Jannik Sinner et Félix Auger-Aliassime, voici quelques-uns des plus beaux exploits tricolores.

Un tournoi qu'ils cochent tous dans leur calendrier. Pour les joueurs français, qu'il soit à Bercy ou La Défense, le Masters 1000 de Paris est une occasion en or de briller. Certains l'ont fait, devant un public électrique, en réalisant un exploit ou même plusieurs.

2021 : Hugo Gaston domine Carlos Alcaraz dans un central en ébullition

Il s'agit de l'une des plus belles victoires de la carrière d'Hugo Gaston © Icon Sport

S'il fallait assister à une rencontre pour appréhender la puissance du public français à Bercy, c'est bien celle-ci. En 2021, Hugo Gaston confirme, après son exploit l'année précédente à Roland Garros, qu'il est un chouchou du public français. Face à un tout jeune Carlos Alcaraz (18 ans), le joueur français raconte pour CNEWS qu'il n'a pas tardé à sentir que l'instant serait spécial : «C'était un match de dingue. Il prend son jeu de service et dès le premier jeu que je marque, pour égaliser à 1 partout, le public e explosé comme si j'avais remporté le match... Je me suis dit "ah ouais, là, ils sont vraiment chauds". Ensuite, le scénario a fait que j'ai réussi à amener le public avec moi. C'était vraiment une ambiance folle. Sur le moment, on est focalisés, mais quand je revois des extraits après, je me dis que c'était vraiment quelque chose».

Dans le deuxième set, Hugo Gaston a en effet réussi à refaire un retard de 5 jeux à 0, pour coiffer au poteau le jeune espagnol 7 jeux à 5 et ainsi gagner le match en deux sets. Un nouveau retournement de situation pour le fantasque gaucher, qui se souvient avoir vécu «sur chaque match, un scénario de fou, sur cette édition 2021». «Cette année avec mon quart de finale contre Medvedev, c'est un souvenir spécial de Bercy», résume-t-il. Nul doute qu'il reste également gravé dans la mémoire des milliers de spectateurs en tribunes.

2017 : Gilles Simon signe des adieux en grande pompe

Gilles Simon a notamment écarté Taylor Fritz (© Icon Sport

En 2017, Gilles Simon s'apprête à vivre ses dernières émotions en tant que joueur de tennis professionnel. Avant de prendre sa retraite, l'ancien numéro 6 mondial s'avance à Bercy sans certitude, après s'être retiré du Challenger de Brest à quelques jours du tournoi parisien.

Porté par la foule, consciente de la portée de l'événement, le Niçois réalise un premier exploit en s'offrant Andy Murray, en trois sets, au premier tour. Invité de l'organisation, le Français enchaîne ensuite en dominant la tête de série numéro 9, Taylor Fritz, au terme d'un nouveau match à rebondissements. Dans son élément, en poussant l'Américain à la faute au terme de rallyes longue durée, le Français propose son meilleur tennis et fait chavirer le central. Il finit finalement par s'incliner en huitièmes de finale, face au redoutable joueur d'indoor et finaliste de l'édition 2025, Félix Auger-Aliassime.

2009 : Gaël Monfils frôle le plus bel exploit de sa carrière

Porté par le public français, Gaël Monfils était tout proche de remporter son plus beau titre, en 2009 et 2010 © Icon Sport

En 2009, Gaël Monfils est âgé de 23 ans. Déjà adoré par le public français, fan de son explosivité et sa capacité à réaliser des coups exceptionnels, le Parisien frôle l'exploit en 2009. Auteur d'un tournoi sensationnel, Gaël Monfils est d'abord surclassé par Novak Djokovic, lors de cette finale. Mais à 6-2, 3-1 en faveur du Serbe, le Français retrouve son meilleur tennis et inverse la tendance. Dans le dernier set, il est une nouvelle fois dans les cordes, deux fois mené d'un break par son adversaire. Accrocheur, il réussit à arracher un tie-break du dernier set, qu'il finit par perdre 7 points à 3, sur une double faute.

Qu'à cela ne tienne, celui qui a été numéro 6 mondial à son meilleur classement n'a pas dit son dernier mot. En 2010, le finalise sortant réalise un nouveau parcours exceptionnel. Encore plus impressionnant que l'année précédente, Gaël Monfils sort consécutivement Benjamin Becker, Fernando Verdasco, Andy Murray et surtout Roger Federer en demi-finale, en remportant le tie-break du dernier set. En finale une nouvelle fois, le Français échoue une nouvelle fois à un match du titre, cette fois face à Robin Söderling (6-1, 7-6).

2024 : Pour la dernière édition à Bercy, Ugo Humbert atteint la finale

Symbolisé par Ugo Humbert 2024 a été une année record pour le tennis français, à Bercy © Icon Sport

Pour la toute dernière édition à Bercy, en 2024, les joueurs français avaient des étoiles dans les yeux. Jamais autant de tricolores n'étaient au rendez-vous des huitièmes de finale (ils étaient cinq). L'un d'entre eux, jouant le tennis de sa vie, a même poussé son chemin jusqu'en finale. Ugo Humbert, particulièrement inspiré, s'offre d'abord les Américains Brandon Nakashima et Marcos Giron. Classé à la 18e place mondiale lors de ce tournoi, il fait ensuite face au numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz. Aidé par un public bouillant et en pleine réussite, il s'impose en trois sets, 6-1, 3-6, 7-5, et tient sa plus belle victoire en carrière. Loin d'en avoir terminé, il enchaîne brillamment en dominant encore Jordan Thompson puis Karen Khachanov, ancien vainqueur du tournoi. Un parcours légendaire qui se termine par une défaite en finale, face à un Alexander Zverev impérial.

Jo-Wilfried Tsonga explique à CNEWS pourquoi le gaucher, déjà vainqueur de 7 titres, est particulièrement performant dans ces conditions : «La surface va plus vite que les courts habituels, donc il faut davantage jouer à l'instinct. À ce jeu là, Ugo Humbert est particulièrement dangereux et il a des coups qui peuvent faire mal à n'importe qui».

2008 : Jo-Wilfried Tsonga s'offre le tournoi au terme d'un parcours XXL

Jo-Wilfried Tsonga a réalisé l'un des plus beaux tournois de sa carrière devant son public, en 2008 © Icon Sport

Dernier français à avoir remporté le tournoi, Jo-Wilfried Tsonga n'a pas fait les choses à moitié. Le Français, auteur de matchs de légende lors de cette édition, se rappelle pour CNEWS : «Mon parcours est incroyable. Je bats Radek Stepanek, en trois sets, déjà un match chaud. Ensuite, je domine Novak Djokovic, en trois manches, puis Roddick 7-6 au troisième set, dans un match de feu». La liste des grands noms à l'escarcelle de celui qui est actuellement ambassadeur de la Team BNP Paribas Jeunes Talents s'allonge encore en demi-finale, où il s'offre James Blake en deux petits sets (6-4, 6-3). Une rencontre où le Français se souvient avoir «senti la balle comme jamais». En finale, il s'avance face à David Nalbandian, un joueur argentin qu'il estimait particulièrement : «Il battait tout le monde, il mettait même des roustes à Roger Federer et à Rafael Nadal !»

Dans un duel accroché, le Français a notamment pu compter sur le soutien populaire pour parachever son exploit : «Cela faisait partie de moi d'aller chercher un public. Je le faisais, et pas qu'en France. C'est vrai que cela m'a beaucoup servi. En finale, je pense que je joue moins bien que mon adversaire. Mais dès la première balle de l'échauffement, ils étaient déjà en train de lui mettre la pression».

La coqueluche du public l'emporte finalement 6-3, 4-6, 6-4, au terme d'un combat épique de deux heures. Mais plus que le niveau de jeu exceptionnel proposé par celui qui a terminé la saison 2008 à la sixième place mondiale, ce tournoi occupe une place spéciale dans son cœur pour une raison particulière : «J'en garde un grand souvenir, car j'ai partagé quelque chose de spécial avec le public français. Plusieurs de mes proches venaient me voir pour la première fois, car j'étais un tout jeune joueur. Je pense à mon grand-père, qui est venu alors qu'il ne m'avait jamais vu avant. Il collectionnait les articles sur moi dans Ouest France, mais ne m'avait jamais vu taper un coup droit ou un revers. C'est pour cela que Bercy reste le tournoi où j'ai le plus pris de plaisir».