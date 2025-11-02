Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Paris ?

Jannik Sinner va toucher près d'un million d'euros. [REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Masters 1000 de Paris a été remporté, ce dimanche, par l’Italien Jannik Sinner vainqueur du Canadien Félix Auger-Aliassime à Paris La Défense Arena.

Le titre, la place de n°1 et le chèque ! En battant Félix Auger-Aliassime (6-4, 7-6) en finale du Masters 1000 de Paris, ce dimanche à Paris La Défense Arena, Jannik Sinner s'est offert son premier sacre dans ce tournoi.

L'Italien décrocher le 23e titre de sa carrière, son 5e de la saison, et retrouvera sa place de n°1 mondial aux dépens de Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice dans la capitale française.

Grâce à ce titre, Sinner va toucher la somme de 946.610 euros, alors que Auger-Aliassime  empochera 516.925 euros. Ces montants sont en hausse de 3% par rapport à la précédente édition, alors que la dotation totale était de 6,13 millions d’euros cette année.

La dotation du Masters 1000 de Paris

Vainqueur : 946.610 euros
Finale : 516.925 euros
Demi-finale : 282.650 euros
Quart de finale : 154.170 euros
3e tour : 82.465 euros
2e tour : 44.220 euros
1er tour : 24.500 euros

TennisSportMasters 1000Paris

