Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Paris ?

Le Masters 1000 de Paris a été remporté, ce dimanche, par l’Italien Jannik Sinner vainqueur du Canadien Félix Auger-Aliassime à Paris La Défense Arena.

Le titre, la place de n°1 et le chèque ! En battant Félix Auger-Aliassime (6-4, 7-6) en finale du Masters 1000 de Paris, ce dimanche à Paris La Défense Arena, Jannik Sinner s'est offert son premier sacre dans ce tournoi.

L'Italien décrocher le 23e titre de sa carrière, son 5e de la saison, et retrouvera sa place de n°1 mondial aux dépens de Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice dans la capitale française.

Grâce à ce titre, Sinner va toucher la somme de 946.610 euros, alors que Auger-Aliassime empochera 516.925 euros. Ces montants sont en hausse de 3% par rapport à la précédente édition, alors que la dotation totale était de 6,13 millions d’euros cette année.

La dotation du Masters 1000 de Paris

Vainqueur : 946.610 euros

Finale : 516.925 euros

Demi-finale : 282.650 euros

Quart de finale : 154.170 euros

3e tour : 82.465 euros

2e tour : 44.220 euros

1er tour : 24.500 euros