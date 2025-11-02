Tennis : combien le vainqueur du Masters 1000 de Paris va-t-il toucher ?

La finale du Masters 1000 de Paris opposera, ce dimanche (15h), l’Italien Jannik Sinner au Canadien Félix Auger-Aliassime à la Défense Paris Arena.

Qui succèdera à Alexander Zverev ? Jannik Sinner ou Félix Auger-Aliassime ? L’Italien et le Canadien seront opposés, ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Paris. Avec des enjeux différents pour l’un et l’autre.

En cas de succès à la Paris La Défense Arena, Jannik Sinner décrocherait le 23e titre de sa carrière, son 5e de la saison, et retrouverait sa place de n°1 mondial aux dépens de Carlos Alcaraz, éliminé dès son entrée en lice dans la capitale française.

Félix Auger-Aliassime mène face à Jannik Sinner

De son côté, Félix Auger-Aliassime, qui va disputer sa 2e finale en Masters 1000, tentera de valider sa place au Masters 1000 de Turin (9-16 novembre). Mais s’il mène trois victoires à deux dans ses duels avec Jannik Sinner, il a remporté l’une des confrontations en raison d’un forfait de l’Italien et ne l’a plus battu à la régulière depuis 2022. C’est dire si le défi sera taille face au dernier vainqueur de l’Open d’Australie et Wimbledon.

L’un des enjeux sera également la prime versée au vainqueur. Le lauréat touchera la somme de 946.610 euros, alors que le finaliste malheureux empochera 516.925 euros. Ces montants sont en hausse de 3% par rapport à la précédente édition, alors que la dotation totale était de 6,13 millions d’euros cette année. «C’est une augmentation imposée par l’ATP, et c’est une bonne chose. Cela nous donne de la visibilité sur plusieurs années et nous pousse à trouver de nouvelles sources de revenus», a notamment déclaré le directeur du tournoi Cédric Pioline.

Mais pour toucher cette somme, Jannik Sinner ou Félix Auger-Aliassime devront inscrire pour la première fois leur nom au palmarès du dernier Masters 1000 de la saison.