Football : un joueur de Premier League menacé avec une arme à feu par un agent

Un footballeur évoluant dans le championnat d’Angleterre aurait été menacé avec une arme à feu par un agent au mois de septembre. Une enquête a été ouverte par la police britannique.

Le football anglais secoué par une affaire de chantage ? Un joueur évoluant en Premier League aurait été menacé avec une arme à feu par un agent au début du mois de septembre, a rapporté, ce lundi, BBC Sports. Les faits remontraient au 6 septembre dernier à Londres.

Âgé d’une vingtaine d’années, le joueur, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait été victime de chantage et agressé par l’agent, qui aurait pointé une arme sur lui. Une autre personne aurait également été victime de chantage et de menaces par l’individu lors de cet incident.

Si aucun blessé n’a été à déplorer, le footballeur a été profondément choqué par cette épreuve qu’il a qualifiée d’«épouvantable». Le suspect, âgé de 31 ans, a lui été arrêté deux jours plus tard pour possession d’arme à feu avec intention de nuire, chantage et conduite sans permis avant d’être libéré sous caution. Une enquête a été ouverte par la police britannique pour faire toute la lumière sur cette affaire.