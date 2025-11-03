Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 4e journée

Le PSG reçoit le Bayern Munich reçoit le Bayern Munich lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Le PSG reçoit le Bayern Munich reçoit le Bayern Munich lors de la 4e journée de la Ligue des champions. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le PSG reçoit le Bayern Munich, ce mardi, dans le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, alors que Monaco se déplace sur la pelouse de Bodo/Glimt et l’OM accueille l’Atalanta Bergame.

Mardi 4 novembre

18h45 : Slavia Prague-Arsenal sur Canal+ Foot

18h45 : Naples-Eintracht Francfort sur Canal+ Sport

21h : PSG-Bayern Munich sur Canal+ Foot

21h : Bodo/Glimt-Monaco sur Canal+ Sport 360

21h : Liverpool-Real Madrid sur Canal+ Sport

21h : Juventus Turin-Sporting Portugal sur Canal+ live 4

21h : Tottenham-Copenhague sur Canal+ live 5

21h : Atlético Madrid-Union Saint-Gilloise sur Canal+ live 6

21h : Olympiakos-PSV Eindhoven sur Canal+ live 7

21h : Multiplex en clair sur Canal+

Mercredi 5 novembre

18h45 : Qarabag-Chelsea sur Canal+ Foot

18h45 : Pafos-Villarreal sur Canal+ Sport

21h : Marseille-Atalanta Bergame sur Canal+

21h : Manchester City-Borussia Dortmund sur Canal+ Foot

21h : Club Bruges-Barcelone sur Canal+ Sport

21h : Inter Milan-Kairat Almaty sur Canal+ live 4

21h : Newcastle-Athletic Bilbao sur Canal+ live 5

21h : Benfica-Bayer Leverkusen sur Canal+ live 6

21h : Ajax Amsterdam-Galatasaray sur Canal+ live 7

21h : Multiplex sur Canal+ Sport 360

FootballLigue des ChampionsPSGMonacoOMProgramme TVQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Ousmane Dembélé serait encore gêné par sa blessure à l’ischio droit.
Ligue des champions : pourquoi Ousmane Dembélé pourrait-il être forfait face au Bayern Munich ?
Le PSG occupe la première place du classement de la Ligue des champions.
Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 3ème journée
Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas apprécié certains décisions arbitrales.
«C’est scandaleux» : le coup de gueule des Marseillais sur les arbitres après la défaite de l’OM en ligue des champions

Ailleurs sur le web

Dernières actualités