Ligue des champions : voici l’arbitre pour le match entre l’OM et l’Atalanta Bergame

L’OM recevra mercredi 5 novembre l’Atalanta Bergame lors de la quatrième journée de la phase de ligue de Ligue des Champions. Voici l’arbitre de ce match.

Pas un bon souvenir. Après avoir perdu sur la pelouse du Sporting Portugal lors de la dernière journée, au terme d’un scénario rocambolesque, l’OM reçoit l’Atalanta Bergame, ce mercredi, lors de la quatrième journée de la Ligue des champions avec l’envie de décrocher un deuxième succès.

Et cette rencontre à l’Orange Vélodrome sera arbitrée par l’Espagnol José María Sánchez. Il sera assisté de Raul Cabanero et Inigo Prieto. Le quatrième arbitre sera Cesar Soto Grado. A la VAR, on retrouvera Guillermo Cuadra Fernandez et Pol van Boekel.

Avec José María Sánchez au sifflet, les Marseillais n’ont jamais connu la victoire. Ils ont fait match nul contre la Lazio au Vélodrome en Ligue Europa en 2021 (2-2), puis un revers contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions en 2022 (0-1) et une autre défaite à Brighton en Ligue Europa en 2023 (0-1).