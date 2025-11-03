Tennis : voici le nouveau classement ATP après le sacre de Jannik Sinner au Masters 1000 de Paris

Vainqueur du Masters 1000 de Paris, l’Italien Jannik Sinner a récupéré la place de n°1 mondial devant Carlos Alcaraz, alors qu’Arthur Rinderknech est le nouveau n°1 français.

Coup double pour l’Italien. Jannik Sinner a triomphé, dimanche, au Masters 1000 de Paris en battant en finale le Canadien Félix Auger-Aliassime en deux manches. Et grâce au 23e titre de sa carrière, son 5e cette saison, il a récupéré la place du numéro 1 mondial au classement ATP juste devant Carlos Alcaraz, qui a été éliminé dès son entrée en lice dans la capitale française. Tenant du titre, mais éliminé en demi-finale pour l’Italien, Alexander Zverev a lui conservé sa 3e place.

Une dernière place à prendre pour le Masters de Turin

Les trois joueurs sont d’ores et déjà qualifiés pour le Masters de Turin (9-16 novembre), tout comme Taylor Fritz (4e), Novak Djokovic (5e), Ben Shelton (6e) et Alex de Minaur (7e). La 8e et dernière place se jouera cette semaine entre Félix Auger-Aliassime et Lorenzo Musetti. Après sa finale à Paris, le Canadien a renoncé à disputer le tournoi de Metz, laissant à l’Italien son destin entre ses mains à Athènes.

Du côté des Tricolores, Arthur Rinderknech a gagné une position (28e) et est devenu le nouveau numéro 1 français malgré son élimination au 2e tour à Paris contre son cousin monégasque Valentin Vacherot, qui occupe désormais le 30e rang dans la hiérarchie mondiale. Il a bénéficié du forfait d’Ugo Humbert, finaliste l’année dernière et qui a chuté à la 37e place (-15 places), et devance de trois places Corentin Moutet (31e), également sorti au 2e tour.

Au total, 14 joueurs français figurent dans le Top 100 cette semaine avec le retour de Hugo Gaston (98e, +3).

Le top 10

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 points (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 points (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560 points

4. Taylor Fritz (USA) 4.375 points

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580 points

6. Ben Shelton (USA) 3.970 points (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 points (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 points (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 points (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 points (-1)