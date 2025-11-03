Toute l’actu en direct 24h/24
Tennis : voici le nouveau classement ATP après le sacre de Jannik Sinner au Masters 1000 de Paris

Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial après son sacre au Masters 1000 de Paris. Jannik Sinner a retrouvé la place de numéro 1 mondial après son sacre au Masters 1000 de Paris. [Abaca / Icon Sport]
Vainqueur du Masters 1000 de Paris, l’Italien Jannik Sinner a récupéré la place de n°1 mondial devant Carlos Alcaraz, alors qu’Arthur Rinderknech est le nouveau n°1 français.

Coup double pour l’Italien. Jannik Sinner a triomphé, dimanche, au Masters 1000 de Paris en battant en finale le Canadien Félix Auger-Aliassime en deux manches. Et grâce au 23e titre de sa carrière, son 5e cette saison, il a récupéré la place du numéro 1 mondial au classement ATP juste devant Carlos Alcaraz, qui a été éliminé dès son entrée en lice dans la capitale française. Tenant du titre, mais éliminé en demi-finale pour l’Italien, Alexander Zverev a lui conservé sa 3e place.

Une dernière place à prendre pour le Masters de Turin

Les trois joueurs sont d’ores et déjà qualifiés pour le Masters de Turin (9-16 novembre), tout comme Taylor Fritz (4e), Novak Djokovic (5e), Ben Shelton (6e) et Alex de Minaur (7e). La 8e et dernière place se jouera cette semaine entre Félix Auger-Aliassime et Lorenzo Musetti. Après sa finale à Paris, le Canadien a renoncé à disputer le tournoi de Metz, laissant à l’Italien son destin entre ses mains à Athènes.

Du côté des Tricolores, Arthur Rinderknech a gagné une position (28e) et est devenu le nouveau numéro 1 français malgré son élimination au 2e tour à Paris contre son cousin monégasque Valentin Vacherot, qui occupe désormais le 30e rang dans la hiérarchie mondiale. Il a bénéficié du forfait d’Ugo Humbert, finaliste l’année dernière et qui a chuté à la 37e place (-15 places), et devance de trois places Corentin Moutet (31e), également sorti au 2e tour.

Sur le même sujet Tennis : combien Jannik Sinner va-t-il toucher après son sacre au Masters 1000 de Paris ? Lire

Au total, 14 joueurs français figurent dans le Top 100 cette semaine avec le retour de Hugo Gaston (98e, +3).

Le top 10

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 points (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 points (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560 points

4. Taylor Fritz (USA) 4.375 points

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580 points

6. Ben Shelton (USA) 3.970 points (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 points (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 points (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 points (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 points (-1)

