«C’est l'une des personnes qui peut aider à changer le monde» : Cristiano Ronaldo salue le travail de Donald Trump

Cristiano Ronaldo devrait disputer la Coupe du monde 2026 avec le Portugal. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans une interview publiée ce mardi, Cristiano Ronaldo a fait part de son admiration pour le président des Etats-Unis, Donald Trump.

Un soutien inattendu. Ce mardi, dans un entretien avec le journaliste britannique Piers Morgan, Cristiano Ronaldo s’est montré admiratif de Donald Trump. La star portugaise a en effet salué le travail du président des États-Unis pour la paix.

«Donald Trump est l'une des personnes qui peut aider à changer le monde», a ainsi confié l’actuel joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028. 

 

À quelques mois de la Coupe du monde 2026 au Canada, au Mexique et aux États-Unis, «CR7», a salué le «leadership» de Donald Trump. Il y a quelques mois, le quintuple Ballon d’Or avait envoyé un maillot dédicacé au président américain avec un message : «Jouer pour la paix». 

Désiré Doué est le quatrième joueur français à être élu Golden Boy.
Sur le même sujet Football : Désiré Doué élu Golden Boy 2025, plusieurs récompenses pour le PSG Lire

A noter que Ronaldo a indiqué qu’il «ne rêve pas de remporter le Mondial». «En quoi ça va me définir ? Savoir si je suis l’un de meilleurs joueurs de l’histoire ? Remporter une compétition de six ou sept matchs... Pensez-vous que cela soit juste ?», a-t-il détaillé. Même si apporter le premier titre mondial à son pays serait sûrement une fierté pour lui.

