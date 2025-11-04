«C’étaient des moments terrifiants» : un joueur allemand toujours marqué par les attentats du 13-Novembre

Dix ans après les attentats du 13-Novembre, Manuel Neuer est de retour à Paris pour affronter le PSG avec le Bayern Munich, ce mardi, en phase de ligue de la Ligue des champions.

Il est de retour à Paris avec une certaine émotion. Manuel Neuer a retrouvé la capitale française pour affronter le PSG, ce mardi, avec le Bayern Munich en Ligue des champions, près de dix ans après les attentats du 13-Novembre survenus aux abords du Stade de France, dans les rues de Paris et au Bataclan. Ce soir-là, le gardien allemand était sur la pelouse de l’enceinte dyonisienne pour un match contre l’équipe de France (0-2) lorsqu’il y a eu une série d’explosions à proximité du stade.

Ces événements ont terriblement marqué le portier du club bavarois, dont les douloureux souvenirs sont remontés à la surface après être passé devant le Stade de France à son arrivée à Paris avec ses coéquipiers. «Dès que nous l’avons aperçu, c’était le sujet de conversation principal dans notre bus. Ça restera gravé dans ma mémoire, bien sûr, je ne l’oublierai jamais. L’équipe était piégée à l’intérieur du stade tandis que le chaos régnait à l’extérieur», a confié Manuel Neuer, qui avait passé la nuit dans les vestiaires avec le reste des joueurs de la Mannschaft.

Même s’il est déjà revenu à plusieurs reprises, avec la sélection allemande en 2018 ainsi que son club trois ans plus tard, il demeure meurtri par cette soirée. «C’est une situation que l’on ne souhaite à aucune société, aucune ville, personne, et c’était fondamentalement terrifiant. Ce souvenir ne s’efface pas, il reste toujours très présent. C’étaient des moments terrifiants», a-t-il confessé. Et ils devraient rester gravés à vie comme pour tous ceux qui ont vécu ces tragiques attaques terroristes qui ont fait 130 morts.