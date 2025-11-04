Toute l’actu en direct 24h/24
Football : Désiré Doué élu Golden Boy 2025, plusieurs récompenses pour le PSG

Par CNEWS
Actuellement blessé, Désiré Doué a été élu, ce mardi, Golden Boy 2025, trophée récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe.

Un trophée qui va lui mettre du baume au cœur dans une période compliquée. Actuellement blessé et éloigné des terrains au moins jusqu’à la fin de l’année en raison d’une lésion musculaire de la cuisse droite, Désiré Doué (20 ans) a été élu, ce mardi, Golden Boy 2025, trophée créé par le quotidien sportif italien Tuttosport et récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. L’ancien rennais, recruté pour 50 millions d’euros à l’été 2024, a succédé à l’Espagnol Lamine Yamal, qui était non éligible. Un lauréat ne peut en effet être à nouveau couronné.

Pour sa première saison sous le maillot du PSG, le milieu offensif a fait l’étalage de tout son talent avec 16 buts et 16 passes décisives en 61 rencontres. Il a notamment brillé en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0) avec un doublé retentissant et une passe décisive. Et sa prestation de haute-volée sur la pelouse de l’Allianz Arena de Munich lui a valu d’être élu homme du match.

Désiré Doué, qui a devancé les Turcs Kenan Yildiz (Juventus) et Arda Guler (Real Madrid), est le quatrième joueur tricolore à recevoir cette distinction après Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015) et Kylian Mbappé (2017). Il a également rejoint au palmarès de grands noms comme Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Erling Haaland (2020) ou encore Jude Bellingham (2023).

Mais Désiré Doué n’est pas le seul Parisien à avoir été honoré. Luis Campos a été désigné meilleur directeur sportif et Nasser al-Khelaïfi meilleur président. De son côté, le PSG, vainqueur de sa première Ligue des champions ou encore de la Supercoupe d’Europe, a été logiquement élu club de l’année. Tous les trophées seront remis lors d’une cérémonie organisée au mois de décembre à Turin (Italie).

FootballPSGGolden Boy

