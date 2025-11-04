Football : un entraîneur décède d’une crise cardiaque en plein match en Serbie

Un entraîneur serbe est décédé, ce lundi 3 novembre, après avoir été victime d’une crise cardiaque en plein match de championnat.

Le football serbe est en deuil. Mladen Žižović, entraîneur du FK Radnički 1923, est mort ce lundi après avoir succombé à une attaque cardiaque en pleine rencontre de première division. Le technicien de 44 ans s’est effondré sur son banc de touche à la 22e minute de jeu sur le terrain de Mladost Lučani. Au moment de la crise, son équipe menait au score (2-0).

Tragedija u Lučanima, preminuo Mladen Žižović, utakmica Mladost - Radnički odmah prekinuta. pic.twitter.com/oOGnZiTOfW — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 3, 2025

Les secours sont rapidement intervenus et ont tenté de la réanimer. Il a été évacué vers l’hôpital le plus proche mais a été déclaré mort lors de son transfert. Entre temps, le match, un temps suspendu, a brièvement repris avant d’être définitivement interrompu à l’annonce du décès.

Les joueurs effondrés sur la pelouse

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons au public, aux supporters et aux amis du monde sportif le décès de notre entraîneur, Mladen Žižović, survenu ce soir lors du match opposant Mladost à Radnički 1923 à Lučani, indique le club dans un communiqué. Notre club perd non seulement un grand expert, mais surtout un homme bon, un ami et un professionnel du sport exceptionnel qui, par son savoir, son énergie et sa noblesse, a marqué à jamais le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Le club de football Radnički 1923 présente ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui partageaient sa passion pour le football. Repose en paix, Mladen.»

Lorsque l’arbitre de la rencontre les a informés, les joueurs du FK Radnički 1923 se sont effondrés sur la pelouse. Son adjoint Bojan Puzigaca a fondu en larmes.

Lundi soir, Mladen Žižović dirigeait son troisième match sur le banc du FK Radnički 1923. La saison passée, sur le banc du club bosnien de Borac Banja Luka, il avait atteint les 8es de finale de la Ligue Conférence.