Ligue des champions : Monaco décroche son premier succès de la saison contre Bodo/Glimt

L'AS Monaco a décroché sa première victoire de la saison en Ligue des champions en allant battre les Norvégiens de Bodo/Glimt (0-1) ce mardi soir.

Elle était attendue et espérée. L’AS Monaco est allée décrocher son premier succès cette saison en Ligue des champions, en allant battre Bodo/Glimt en Norvège, sur la plus petite des marges (0-1), ce mardi, lors e la quatrième journée de Ligue des champions.

Alors que la pluie n’a pas cessé d’arroser la pelouse et les joueurs, c’est Folarin Balogun qui a inscrit l'unique but du match peu avant la pause, d'un tir puissant de la gauche dans un angle fermé, après un une-deux avec Maghnes Akliouche (43e).

Avec cinq points au compteur avant son déplacement à Limassol pour défier les Chypriotes de Pafos, puis la réception des Turcs du Galatasaray lors de la 6e journée, Monaco s'est donc bien relancé dans la course à la qualification pour les barrages.