Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue des champions : pourquoi l’arbitre du match entre le PSG et le Bayern Munich fait-il polémique ?

Maurizio Mariani a déjà arbitré le PSG la saison dernière lors du quart de finale aller contre Aston Villa. Maurizio Mariani a déjà arbitré le PSG la saison dernière lors du quart de finale aller contre Aston Villa. [Daniel Derajinski/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Désigné pour diriger, ce mardi dès 21h, le choc tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, l’arbitre italien Maurizio Mariani est contesté dans son pays.

Il sera au cœur des attentions. Maurizio Mariani a été désigné pour diriger le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi, entre le PSG et le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes. Mais l’arbitre italien de 43 ans ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Alpes, où il a été récemment sanctionné, avec l'un de ses assistants, pour sa prestation lors de l’affiche dans le championnat d’Italie entre Naples et l’Inter Milan (3-1).

Une faible expérience en Ligue des champions

L’officiel transalpin avait notamment accordé un pénalty en faveur du club napolitain pour une faute d’Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo peu après la demi-heure de jeu. Dans un premier temps, il n’avait rien sifflé avant de désigner le point de pénalty sur les conseils de son arbitre de touche sans même consulter la VAR. Cette décision, qui a permis à Naples d’ouvrir le score, avait été vivement critiquée par le patron des arbitres italien, qui a pointé du doigt l’attitude de l’ensemble du corps arbitral.

En conséquence, il a été privé de match lors de la journée suivante puis rétrogradé, le week-end dernier, en Serie B, où il était au sifflet pour la rencontre de bas de tableau entre le Virtus Entella et Empoli jouée devant... 2.500 spectateurs. Et le voir arbitrer, quelques jours plus tard, l’un des matchs les plus attendus de la saison suscite de nombreuses interrogations.

D’autant plus qu’il bénéficie d’une faible expérience dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, avec seulement 12 matchs à son actif, et qu’il avait déjà fait polémique, en février dernier, lors du match de barrage entre Monaco et Benfica. Sur le Rocher, Maurizio Mariani avait pris plusieurs décisions contestables et expulsé le Monégasque Moatasem al-Musrati, qui avait écopé d’une 2e carton jaune pour une légère contestation.

Auteur du but de la victoire face à Nice, Gonçalo Ramos devrait pourtant encore démarrer sur le banc des remplaçants face au Bayern Munich.
Sur le même sujet PSG-Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ? Lire

Quelques semaines plus tard, il avait officié lors du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa. Et le club parisien s’était imposé (3-1), sans que sa prestation ne soit remise en cause. Il ne reste plus qu’à espérer que ce soit une nouvelle fois le cas ce mardi soir.

FootballLigue des ChampionsPSGBayern Municharbitre

À suivre aussi

Luis Enrique promet un match «magnifique» entre le PSG et le Bayern Munich.
Ligue des champions : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Luis Enrique avant le choc entre le PSG et le Bayern Munich
Le PSG a remporté sa dernière confrontation face au Bayern Munich à la Coupe du monde des clubs.
Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le PSG et le Bayern Munich
Le PSG reçoit le Bayern Munich reçoit le Bayern Munich lors de la 4e journée de la Ligue des champions.
Ligue des champions 2025-2026 : le programme TV complet de la 4e journée

Ailleurs sur le web

Dernières actualités