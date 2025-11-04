Ligue des champions : pourquoi l’arbitre du match entre le PSG et le Bayern Munich fait-il polémique ?

Désigné pour diriger, ce mardi dès 21h, le choc tant attendu entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des champions, l’arbitre italien Maurizio Mariani est contesté dans son pays.

Il sera au cœur des attentions. Maurizio Mariani a été désigné pour diriger le choc de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, ce mardi, entre le PSG et le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes. Mais l’arbitre italien de 43 ans ne fait pas l’unanimité de l’autre côté des Alpes, où il a été récemment sanctionné, avec l'un de ses assistants, pour sa prestation lors de l’affiche dans le championnat d’Italie entre Naples et l’Inter Milan (3-1).

Une faible expérience en Ligue des champions

L’officiel transalpin avait notamment accordé un pénalty en faveur du club napolitain pour une faute d’Henrikh Mkhitaryan sur Giovanni Di Lorenzo peu après la demi-heure de jeu. Dans un premier temps, il n’avait rien sifflé avant de désigner le point de pénalty sur les conseils de son arbitre de touche sans même consulter la VAR. Cette décision, qui a permis à Naples d’ouvrir le score, avait été vivement critiquée par le patron des arbitres italien, qui a pointé du doigt l’attitude de l’ensemble du corps arbitral.

En conséquence, il a été privé de match lors de la journée suivante puis rétrogradé, le week-end dernier, en Serie B, où il était au sifflet pour la rencontre de bas de tableau entre le Virtus Entella et Empoli jouée devant... 2.500 spectateurs. Et le voir arbitrer, quelques jours plus tard, l’un des matchs les plus attendus de la saison suscite de nombreuses interrogations.

D’autant plus qu’il bénéficie d’une faible expérience dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, avec seulement 12 matchs à son actif, et qu’il avait déjà fait polémique, en février dernier, lors du match de barrage entre Monaco et Benfica. Sur le Rocher, Maurizio Mariani avait pris plusieurs décisions contestables et expulsé le Monégasque Moatasem al-Musrati, qui avait écopé d’une 2e carton jaune pour une légère contestation.

Quelques semaines plus tard, il avait officié lors du quart de finale aller entre le PSG et Aston Villa. Et le club parisien s’était imposé (3-1), sans que sa prestation ne soit remise en cause. Il ne reste plus qu’à espérer que ce soit une nouvelle fois le cas ce mardi soir.