«Reste à ta place» : la terrible réponse de Francis Ngannou aux attaques de Jake Paul

La star du MMA Francis Ngannou et le boxeur Jake Paul se sont accrochés par messages interposés sur les réseaux sociaux.

Il n’a pas vraiment apprécié. Alors que son combat contre Gervonta Davis a été annulé en raison des accusations de violence dont Davis fait l’objet, Jake Paul a décidé de s’attaquer à Francis Ngannou pour tenter de l’affronter. Seulement, la star du MMA n’a vraiment pas apprécié les mots du youtubeur devenu boxeur.

Alors que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC, désormais au PFL, a refusé de l’affronter, l’Américain a posté un message saignant sur X : «Cher Francis — dis simplement que tu t’es déjà fait humilier en boxe et que tu as peur de perdre contre Jake Paul. J’accepte ça. Tu es facile à battre, mon ami. Tu es lent, comme si tu étais coincé dans la boue.»

«je te mets K.-O. en boxe»

De quoi mettre quelque peu en colère «The Predator». «Choisis bien tes mots, garçon. Je suis d’accord sur le fait que tu as besoin que quelqu’un te remette à ta place pour ce que tu as fait à Mike Tyson (victoire par décision en novembre 2024), mais reste à ta place», lui a-t-il répondu.

You did speak up for me in the past, but we are still not in the same lane. Grow up and don’t fall so low. https://t.co/N8H9a3q9hP — Francis Ngannou (@francis_ngannou) November 4, 2025

Mais l’échange ne s’est pas arrêté là. «Mon camp a aidé le tien. Je t’ai défendu encore et encore. Plus maintenant. Regarde‑toi dans le miroir. Dieu n’aime pas les gens laids. Peut‑être que la vérité, c’est que tu es un faux, un acteur ‘plus saint que tout le monde’, alors qu’en réalité tout a toujours été question de toi, a répondu le frère de Logan Paul. Peut‑être que tu devrais utiliser ta plateforme pour parler de la jeunesse de ton pays (poster un drapeau, ça ne suffit pas), au lieu de faire des interviews pour TMZ comme un escroc pour parler de moi. Petit retour à la réalité… je te mets K.-O. en boxe et Jon Jones le ferait aussi…»

«Tu as parlé en ma faveur par le passé, mais nous ne sommes toujours pas sur la même longueur d’onde. Grandis un peu et ne descends pas si bas», a répondu Francis Ngannou. L'histoire ne devrait pas en rester là…