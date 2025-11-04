Rugby : voici le nouveau maillot du XV de France (photo)

Ce mardi 4 novembre, le nouveau maillot du XV de France, pour les équipes hommes et femmes, a été officiellement dévoilé.

Tout nouveau, tout beau. Pour la nouvelle saison qui sera lancée dès ce samedi avec la réception de l’Afrique du Sud pour le premier match des matchs d’automne, la Fédération française de rugby a dévoilé, ce mardi, le nouveau maillot du XV de France, chez les hommes et les femmes.

Ce nouveau maillot se présente avec un bleu uni pour le maillot domicile et un blanc pour le deuxième maillot. On retrouve un col en V composé d’un liseré bleu-blanc-rouge. Les manches sont accompagnées de détails blancs.

Pour le lancement, Adidas, équipementier des Bleus jusqu’en 2028, a organisé sa campagne de promotion en accompagnant les joueurs et joueuses de leurs proches. Antoine Dupont est ainsi avec son ami d’enfance et coéquipier, Anthony Jelonch. Chez les féminines, Manae et Teani Feleu, sont accompagnées de leur frère, Niue.

A noter que cette nouvelle tunique sera portée pour la première fois contre l’Afrique du Sud, ce samedi 8 novembre.