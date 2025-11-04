Tennis de table : quand Félix et Alexis Lebrun feront-ils leur entrée en lice au WTT Champions de Francfort ?

Félix et Alexis Lebrun participent, cette semaine, au WTT Champions de Francfort (Allemagne), tout comme leurs compatriotes Simon Gauzy et Lilian Bardet.

Pas de répit pour les deux frères. Dans la foulée de Montpellier, Félix et Alexis Lebrun participent, cette semaine, au dernier WTT Champions (équivalent d’un Masters 1000 en tennis) de la saison à Francfort, en Allemagne. Tout comme Simon Gauzy et Lilian Bardet. Le jeune joueur français sera d’ailleurs le premier tricolore à entrer en lice, ce mardi (à 19h40), face à l’Allemand Patrick Franziska.

Il sera suivi, mercredi (à 15h05), par Simon Gauzy, qui aura un 1er tour à sa portée avec le Nigerian Quadri Aruna. Mais alors qu’il vise une place pour les WTT Finals de Hong Kong (10-14 décembre), qui réunira les 16 meilleurs joueurs, la suite s’annonce plus corsée avec une potentielle confrontation face au Brésilien Hugo Calderano, tête de série n°1, au tour suivant.

Quelques heures plus tard (à 19h05), Félix Lebrun, tête de série numéro 4 en Allemagne, entrera en scène face au Sud-Coréen Oh Junsung. Et il sera sûrement revanchard après son élimination dès le 2e tour dans l’Hérault, où il était le tenant du titre, contre Simon Gauzy. Son grand frère Alexis sera le dernier à faire ses débuts.

En pleine confiance après sa demi-finale à Montpellier, il sera opposé, jeudi (à 12h10), à l’Australien Finn Luu. Et l’aîné de la fratrie, lui aussi en course pour une qualification aux WTT Finals, pourrait à nouveau croiser la route de Truls Moregard dès le 2e tour. Des retrouvailles qui auraient des allures de revanche face au Suédois, qui avait mis fin brutalement à son parcours avant de triompher dans l’Hérault.

Dans le tableau féminin, Jia Nan Yuan a été éliminée par la Japonaise Mima Ito (tête de série n°2) et Prithika Pavade affrontera, mercredi (à 14h30), la Portugaise Jeini Shao.