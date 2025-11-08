Rugby : nouvelle désillusion pour le XV de France qui s'incline face à l'Afrique du Sud (17-32)

Le XV de France s’est incliné ce samedi 8 novembre contre l’Afrique du Sud (17-32), en ouverture de sa tournée d’automne. Une défaite douloureuse pour les Bleus, plombés par les erreurs, au terme d’un match plein de rebondissements.

Deux ans après la désillusion du quart de finale perdu en Coupe du monde, le XV de France n’a pas réussi à prendre sa revanche, ce samedi au Stade de France contre l’Afrique du Sud, à l’occasion du premier match de la tournée d’automne. Après une première mi-temps très disputée, deux faits de jeu, et de nombreuses fautes françaises ont changé la tournure du match, donnant l’avantage aux Springboks.

La première période prenait des airs de Coupe du monde 2023. Comme il y a deux ans, les Bleus ouvraient le score, cette fois-ci sur une ouverture millimétrée de Thomas Ramos pour l’intenable Damian Penaud, qui inscrivait son 39e essai en équipe de France, battant le record de Serge Blanco, et offrant un premier avantage transformé à ses partenaires. Mais par deux pénalités sifflées sur des fautes françaises évitables, les Springboks recollaient au score (7-6, 13e minute).

Surmotivés, les Bleus faisaient de nouveau parler leur talent avec une démonstration du duo Ramos-Penaud pour inscrire un nouvel essai transformé juste avant la demi-heure de jeu. (14-6, 28e minute). Mais, une fois encore, les hommes de Fabien Galthié se faisaient transpercer à l’intérieur par l’expérimenté Cobus Reinach, qui s’en allait en solitaire marquer un essai - transformé - au sortir d’une mêlée, après un plaquage français raté. (14-13, 34e minute).

C’est finalement un fait de jeu, un énorme plaquage du sud-africain Lood de Jager, jugé dangereux en raison d’un contact direct avec la tête de Thomas Ramos alors qu’il avait les deux genoux à terre, qui donnait un net avantage aux Bleus. Après un appel de l’arbitre vidéo et un long visionnage des images, l’arbitre australien sortait le carton rouge. Les Bleus rentraient au vestiaire avec un point d’avance, s’apprêtant à disputer toute la seconde période en supériorité numérique.

Bielle-BIarrey plombe les Bleus

Mais comme toujours dans ces immenses affiches, rien n’était joué d’avance. Alors que Fabien Galthié sortait l’artillerie lourde avec notamment les entrées des expérimentés Gros, Aldegheri, Taofifenua, et Lucu, accompagnés de quelques jeunes, les Bleus poussaient sans faire la différence, marquant une simple petite pénalité pour mener de quatre points à une vingtaine de minutes du terme (17-13, 59e minute).

Quand soudain, à la 64e minute de jeu, une grosse erreur de Bielle-Biarrey, qui tentait d’intercepter une longue passe sud-africaine sans parvenir à se saisir du ballon, venait plomber les Bleus. Après visionnage de la vidéo : carton jaune pour l'ailier français qui laissait ses partenaires à 14, redonnant de l’espoir aux Springboks, à qui il n’a fallu qu’une minute pour repasser devant avec un essai d’Esterhuizen. (17-18, 65e minute).

Les Bleus ne le savaient pas encore, mais il s’agissait d'un tournant. Déconcentrés, les hommes de Fabien Galthié ont encaissé coup sur coup deux essais transformés de Williams et Feinberg-Mngomezulu, auxquels le retour sur le terrain de Louis Bielle-Biarrey n’a rien pu changer. (17-30, 79e minute). Une défaite cruelle pour les Bleus qui auront concédé trop de pénalités (13) pour rivaliser avec la meilleure équipe du monde.