Basket : l’improbable parquet vert fluo d’une équipe NBA

Les Timberwolves de Minnesota ont affronté le Utah Jazz en NBA Cup, en fin de semaine, sur un parquet vert fluo, qui n’est pas du tout passé inaperçu.

Une aire de jeu très originale. Pour le début de la 3e édition de la NBA Cup, les Timberwolves de Minnesota ont largement dominé, en fin de semaine dernière, le Utah Jazz dans leur salle du Target Center (137-97).

A cette occasion, la franchise basée à Minneapolis a inauguré un tout nouveau parquet spécialement conçu et utilisé lors des matchs de cette compétition.

A look at the Timberwolves' NBA Cup court



It is very green. I'm curious to see how it looks on TV pic.twitter.com/lTRvY1m0S2 — Ryan Eichten (@REichten) November 7, 2025

Et il est loin d’être passé inaperçu en raison de sa couleur vert fluo. Ce revêtement a suscité de nombreuses réactions et une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. «Ce terrain est sans doute le pire de l’histoire de la NBA», a notamment déploré un internaute. Et le parquet était tellement flashy qu’il réfléchissait même sur le visage des acteurs.

Il a même peut-être ébloui les joueurs du Jazz, qui ont été complètement dépassés par les Wolves de Rudy Gobert. Et ce parquet devrait à nouveau être utilisé par Minnesota, actuellement 6e de la Conférence ouest (5 victoires, 4 défaites), lors de la venue, le 15 novembre prochain, des Kings de Sacramento (11e).