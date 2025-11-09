Football : La Nouvelle-Calédonie encaisse une défaite historique contre le Maroc (16-0) en Coupe du monde U17

La Nouvelle-Calédonie a encaissé un 16-0 contre le Maroc, ce dimanche à Doha (Qatar) lors de la phase de poules de la Coupe du monde U17.

Un record historique. Le Maroc n’a fait qu’une bouchée de la Nouvelle-Calédonie en phase de poules de la Coupe du monde U17, ce dimanche 9 novembre à Doha (16-0). Il s’agit du succès le plus large de tous les temps dans la compétition.

Le Maroc réalise la plus large victoire de l'histoire de la Coupe du Monde U-17 😳🇲🇦 #U17WCpic.twitter.com/qA39DSVJlo — Coupe du Monde de la FIFA 🏆 (@fifaworldcup_fr) November 9, 2025

Avant les Lionceaux de l’Atlas, qui avaient perdu leur deux premiers matchs de groupes (contre le Japon et le Portugal), le record était jusqu’ici détenu par l’Espagne, qui avait écrasé la Nouvelle-Zélande en Égypte en 1997 (13-0).

Du côté des chiffres, les hommes de Nabil Baha, ancien international, ont tenté 79 tirs contre 3 pour les Calédoniens, qui ont écopé de deux cartons rouges (22e et 31e). En première période, les Marocains ont inscrit sept buts contre neuf en seconde période.