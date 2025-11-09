Football : pourquoi le Marocain Nayef Aguerd pourrait-il manquer la CAN 2025 ?

Le défenseur marocain de l’OM Nayef Aguerd, est sorti avant la fin du match samedi contre Brest et pourrait manquer la CAN 2025.

Après Achraf Hakimi, l’inquiétude est de mise pour un autre joueur du côté du Maroc. L’international Nayef Aguerd, qui évolue à l’Olympique de Marseille, est sorti avant le coup de sifflet final, ce samedi contre Brest. En conférence de presse, après la rencontre, Roberto de Zerbi a indiqué que son joueur était victime d’une pubalgie.

«C’est la mauvaise nouvelle de la journée, a indiqué le technicien italien. Il souffre de pubalgie, il a senti aujourd'hui que cela s'est aggravé. Il doit faire des examens, mais je pense qu'il est nécessaire qu'il s'arrête un petit peu. Sinon, cela risque d'empirer et il pourrait rater la CAN 2025, les mois de janvier-février qui sont cruciaux, avec des moments décisifs pour la Ligue des champions.»

Il passera des examens complémentaires

«Fier du groupe et de cette belle victoire hier soir, a posté sur Instagram ce dimanche Nayef Aguerd sans mentionner de blessure mais en remerciant ses fans. Merci à tous pour le soutien.»

Selon Le Phocéen, le joueur passera des examens complémentaires afin de déterminer la durée exacte de son absence. En attendant, l’ancien joueur de West Ham, initialement convoqué par Walid Regragui pour les matchs amicaux des Lions de l’Atlas pendant la trêve internationale (Mozambique et Ouganda), a été remplacé ce dimanche par le jeune joueur de Rennes, Abdelhamid Aït-Boudlal.

Mardi soir, c’est le capitaine du Maroc Achraf Hakimi qui a été victime d’une grosse entorse à la cheville lors du match de Ligue des champions PSG-Bayern Munich. Son indisponibilité est estimée entre 6 et 8 semaines.