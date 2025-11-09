Football : un joueur professionnel inculpé après avoir diffusé des images à caractère sexuel de mineurs

Un joueur professionnel du Benfica Lisbonne, âgé de 21 ans, a été inculpé pour avoir partagé une vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs.

Un véritable scandale. Andreas Schjelderup, attaquant du Benfica Lisbonne (Portugal), a été inculpé pour diffusion illégale d’une vidéo à caractère sexuel impliquant des mineurs. Il devrait être jugé devant le tribunal de Copenhague (Danemark) dans le courant du mois de novembre, selon le média danois Se og Hør.

Le Norvégien de 21 ans est «poursuivi en vertu de l’article 235, paragraphe 2, du code pénal, qui traite du matériel à caractère sexuel tel que des […] représentations visuelles ou similaires de personnes âgées de moins de 18 ans», comme l'indique le quotidien. Il risque une amende ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an.

Les faits remonteraient à 2023

Andreas Schjelderup a d’ailleurs reconnu sa responsabilité dans quatre stories Instagram publiées samedi 8 novembre en affirmant avoir fait une «erreur stupide» et ne pas avoir vu initialement l’objet de la vidéo. Les faits remonteraient à 2023 lorsqu’il évoluait au FC Nordsjælland. Il était âgé de 19 ans.

«Je tiens à vous parler d’une erreur stupide que j’ai commise il y a environ deux ans. J’ai reçu une courte vidéo et je l’ai transmise à un ami sans réfléchir. Je n’ai vu que les premières secondes et je n’ai pas compris de quoi il s’agissait. Lorsque mon ami m’a fait remarquer le contenu, je l’ai immédiatement supprimée», a-t-il écrit.

«J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Ce que j’ai fait était illégal et inacceptable, a-t-il également ajouté tout en indiquant avoir coopéré avec la police. Je m’attends à être condamné et à recevoir une peine avec sursis, poursuit-il. J’ai honte et je suis sincèrement désolé. Cela ne reflète pas qui je suis en tant que personne.»

Andreas Schjelderup a été appelé pour affronter l’Estonie et l’Italie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde avec la Norvège.