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Rugby : pourquoi les joueurs étaient-ils recouverts de vert lors du match entre la France entre l’Afrique du Sud ?

Plusieurs joueurs ont été recouverts d'une peinture verte lors du match entre le XV de France et l'Afrique du Sud. Plusieurs joueurs ont été recouverts d'une peinture verte lors du match entre le XV de France et l'Afrique du Sud. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les joueurs du match entre le XV de France et l’Afrique du Sud, disputé samedi soir sur la pelouse du Stade de France, ont été recouverts d’une peinture verte.

Des étranges «bonhommes» de couleur verte étaient présents sur la pelouse du Stade de France. Mais il s’agissait simplement des joueurs du match entre le XV de France et l’Afrique disputé, samedi soir, à Saint-Denis. 

Alors que les Springboks ont renversé les hommes de Fabien Galthié et décroché une nouvelle victoire (17-32), plus de deux ans après leur succès en quart de finale de la Coupe du monde 2023 (28-29), plusieurs acteurs ont terminé la rencontre recouvert d’une peinture verte. Sur leur maillot et leur short mais aussi sur certaines parties de leur corps.

La faute à une imposante publicité verte pour Quilter, le sponsor officiel de l'événement, présente au milieu de terrain de la pelouse de l’enceinte dyonisienne, qui a déteint sur les joueurs durant les 80 minutes à cause notamment de l’humidité ambiante. L'entreprise elle-même s'en est amusé sur X. 

Ce fut également le cas d’autres publicités présentes sur le terrain ainsi que dans les deux en-buts.

Le XV de France a été renversé par l'Afrique du Sud avant de battre les Fidji et l'Australie.
Sur le même sujet Rugby : les résultats complets de la tournée d’automne du XV de France Lire

Cela n’a pas empêché l’Afrique du Sud d’enchaîner un 5e succès consécutif, alors que le XV de France a aligné une 4e défaite d’affilée avant d’affronter les Fidji, samedi prochain (15 novembre) à Bordeaux.

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