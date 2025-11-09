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Tennis : combien Novak Djokovic a-t-il touché après avoir décroché le 101e titre de sa carrière à Athènes ?

Novak Djokovic a battu Lorenzo Musetti en finale du tournoi d'Athènes. Novak Djokovic a battu Lorenzo Musetti en finale du tournoi d'Athènes. [Eurokinissi / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Novak Djokovic a décroché, samedi, le 101ᵉ titre de sa carrière grâce à sa victoire contre l’Italien Lorenzo Musetti en finale du tournoi d’Athènes, en Grèce (4-6, 6-3, 7-5). 

Il a ajouté un trophée supplémentaire à son riche palmarès. À 38 ans, Novak Djokovic a renversé, samedi, l’Italien Lorenzo Musetti en finale du tournoi d’Athènes au terme d'une lutte acharnée de près de trois heures (4-6, 6-3, 7-5) pour décrocher le 101ᵉ titre de sa carrière sur le circuit masculin. Le 2ᵉ cette saison, après son sacre sur la terre battue de Genève (Suisse) en mai dernier contre le Polonais Hubert Hurkacz. Avec ce triomphe dans la capitale grec, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem est revenu à deux longueurs de son ancien rival suisse Roger Federer (103 titres) et à huit titres du record de l’Américain Jimmy Connors (109 titres).

Et alors qu’il est devenu, à 38 ans et cinq mois, le vainqueur de tournoi le plus âgé depuis l’Australien Ken Rosewall, qui était âgé de 43 ans lorsqu’il s’est imposé à Hong Kong en 1977, le Serbe a empoché la somme de 116.690 euros promise au vainqueur contre 68.035 euros pour Lorenzo Musetti (23 ans) qui a échoué à remporter le 3ᵉ titre de sa carrière. Mais ce sacre a été succédé par une mauvaise nouvelle.

Novak Djokovic fait partie des trois joueurs à avoir remporté plus de 100 titres durant sa carrière.
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Attendu à Turin, la semaine prochaine, pour le Masters de fin de saison, l’ancien numéro 1 mondial, qui détient le record de victoires dans la compétition avec sept titres, a été contraint de renoncer. «Novak Djokovic a déclaré forfait en raison d’une blessure à une épaule», ont annoncé les organisateurs. Et son forfait profite à… Lorenzo Musetti, 8ᵉ et dernier qualifié du tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. L'Italien n'a donc pas tout perdu.

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