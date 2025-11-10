Football : après les quais de Seine à Paris, les fans du Wydad Casablanca ont également embrasé les rues de New York

Un groupe de supporters du club marocain du Wydad Casablanca a fêté ses 20 ans à New York avec des fumigènes et des feux d’artifices, à l'instar du spectacle pyrotechnique réalisé à Paris le week-end dernier.

Même chose de l’autre côté de l’Atlantique. Après Paris dans la nuit de vendredi à samedi, les Ultras Winners 2005, groupe de supporters du Wydad Casablanca (Maroc), ont remis ça quelques heures plus tard du côté New York pour célébrer leurs vingt ans.

Winners light up New York, just like Casa and Paris before, celebrating our 20th anniversary in style 🔥🥷🏿 pic.twitter.com/iFS5sx9ZgA — Wydad Red Castle (@WydadRedCastle) November 9, 2025

Comme sur les bords de Seine de la capitale française, les Ultras ont allumé des fumigènes et réalisé un spectacle pyrotechnique avec des feux d’artifices tirés dans la «Big Apple». Comme à Paris, la scène aurait duré à peine deux minutes.

À noter qu’en France, le rassemblement considéré comme «illégal» a vu l’ouverture d’une enquête confiée à la sûreté territoriale de Paris.

Considéré comme le plus grand club de l’histoire du royaume chérifien, le WAC est actuellement premier ex-aequo de son championnat avec l’AS FAR de Rabat. Il a récemment recruté l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et Chelsea, Hakim Ziyech.