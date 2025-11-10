Football : l’incroyable but marqué sous une tempête de neige en finale de la Première ligue canadienne (vidéo)

Sous une tempête de neige, David Rodriguez a inscrit un but d’un splendide retourné acrobatique, dimanche soir, en finale de la Première ligue canadienne entre l’Atletico Ottawa et le Cavalry FC.

Il a défié les éléments. La finale de la Première ligue canadienne entre l’Atletico Ottawa et le Cavalry FC s’est joué, dimanche soir, sous une tempête de neige et une température de -8 °C. Mais il en fallait plus pour annuler la rencontre, qui a été interrompue à plusieurs reprises pour déblayer les lignes du terrain recouvert de plusieurs centimètres de poudreuse, et surtout décourager David Rodriguez, véritable homme de la partie.

GOAL 🦖



DAVID RODRIGUEZ ARE YOU KIDDING ME!!!!!!



BICYCLE KICK GOAL IN THE 2025 CANADIAN PREMIER LEAGUE FINAL TO LEVEL THINGS UP FOR @atletiOttawa 🤯🤯🤯



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Alors que le Calvary FC, tenant du titre, a ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, grâce à un pénalty transformé par Fraser Aird (33e), l’attaquant mexicain a égalisé quelques minutes plus tard d’un but exceptionnel.

Sur un ballon aérien dans la surface de réparation lors d’une action pour le moins confuse, il a réalisé un magnifique retourné acrobatique, envoyant le ballon sous la barre transversale (40e). Une réalisation splendide qui a été rebaptisée «Icicle kick» de l’autre côté de l’Atlantique, en référence au terme bicyclette utilisé pour désigner un retourné acrobatique.

«Ce but, maintenant, deux millions de personnes à travers le monde l’ont vu. C’est le meilleur but qui a jamais été marqué dans cette ligue», s’est réjoui son entraîneur Diego Mejia. Mais David Rodriguez n’en est pas resté là. En prolongation, il a offert la victoire à son équipe d’un subtil ballon piqué (107e).

Grâce à ce doublé, l’Atlético Ottawa a remporté la Première Ligue canadienne, créée en 2017, pour la première fois de son histoire, se qualifiant par la même occasion pour la Coupe des champions de la Concacaf. Une soirée qui fera date pour la franchise de l’Atlético Madrid et David Rodriguez.