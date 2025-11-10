Football : pourquoi Neymar est-il vivement critiqué au Brésil ?

Titularisé avec Santos, dimanche soir, Neymar a été la cible de vives critiques après la nouvelle défaite concédée en championnat sur le terrain de Flamengo (3-2).

Rien ne va plus pour Neymar à Santos. Régulièrement en proie à des soucis physiques depuis son retour dans son club formateur en début d’année, le Brésilien (33 ans) a été titularisé pour la première fois depuis près de deux mois, dimanche, lors du déplacement à Flamengo. Et il a connu une nouvelle soirée galère. Alors que son équipe a concédé une nouvelle défaite (3-2), l’ancien joueur de Barcelone et du PSG est loin d’avoir montré son meilleur visage. Avec le brassard de capitaine autour du bras, il est apparu très agacé, notamment après avoir été averti par l’arbitre (36e).

Neymar abriu o verbo contra a arbitragem na entrevista de intervalo. O craque tá correto na reclamação? #BrasileiraoNoPremierepic.twitter.com/sJR9IAjPsG — Premiere (@canalpremiere) November 9, 2025

«En plus d’être mauvais, et avec tout le respect que je lui dois, il est arrogant. Voilà le mot. À chaque fois qu’ils vont aux vestiaires, ils disent que seul le capitaine a le droit de parler. Quand on essaie de lui parler, il nous tourne le dos et s’enfuit. Quand je lui parle, il nous menace. C’est compliqué», a-t-il pesté à la mi-temps au micro du diffuseur avant d’expliquer les raisons de son carton jaune.

«J’ai pris un carton jaune parce qu’il m’a menacé. Il a dit: ‘Si tu t’approches de moi, je te mets un carton jaune.’ J’ai répondu: ‘Je ne peux pas te parler ?’ (…) L’arbitrage au Brésil commet beaucoup d’erreurs. Il faut y remédier. L’arrogance de l’arbitre aujourd’hui (dimanche, ndlr), dont j’ignore même le nom, est inadmissible», a-t-il ajouté. Et la deuxième période n’a pas été mieux pour lui.

NEYMAR NÃO GOSTOU DE TER SAÍDO! 😬 Vojvoda substituiu o camisa 10 do Santos no segundo tempo. O craque não entendeu a escolha do treinador e saiu reclamando. #FutebolBrasileiro#BrasileirãoBetano#PósJogopic.twitter.com/JLgEM71obd — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 9, 2025

Déjà remonté par les tournures des événements et contre ses coéquipiers, au point de traverser le terrain pour effectuer une remise en jeu à la place de son gardien de but, Neymar a été désabusé par la décision de son entraîneur, de le remplacer à cinq minutes de la fin du match. Hasard ou coïncidence, Santos a inscrit deux buts coup sur coup (89e, 90e+1) peu après sa sortie sans toutefois parvenir à égaliser.

Mais la prestation et l’attitude de Neymar ont été vivement critiquées par de nombreux observateurs et supporters du club brésilien, le jugeant en partie responsable de la situation actuelle. Santos, qui n’a remporté qu’un seul de ses neuf derniers matchs de championnat (4 nuls, 4 défaites), se retrouve relégable (17e) à six journées de la fin de la saison et va devoir batailler pour ne pas descendre. A Neymar et ses coéquipiers d’éviter ce scénario, qui ternirait encore un peu plus l’image du meneur brésilien.