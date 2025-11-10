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Football : une légende du FC Barcelone visée par une enquête pour «escroquerie aggravée» au Pérou

Andrés Iniesta a pris sa retraite en 2024 après une dernière expérience aux Emirats Arabes Unis. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Légende du FC Barcelone, Andrés Iniesta est visée par une enquête du parquet péruvien pour «escroquerie aggravée», a rapporté ce lundi la presse espagnole.

Au cœur d’un réseau de fraude financière. Andrés Iniesta, vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone ainsi que de la Coupe du monde et de l’Euro avec l’Espagne, est accusé d’une escroquerie aggravée au Pérou. Le parquet local enquête sur un possible réseau de fraude financière dans lequel il serait impliqué via sa société Never Say Never.

Cette affaire aurait causé plus de 600.000 dollars de pertes (près de 518.000 euros) à plusieurs hommes d'affaires locaux, comme l’indiqué le quotidien El Espanol.

Un seul événement réalisé

Des investisseurs locaux, comme la société Gucho Entertainment SAC, ont indiqué avoir versé de l’argent pour organiser une série d’événements sportifs et culturels en Amérique du Sud, sous l’égide de NSN South America. Parmi les événements, un match de légendes Pérou-Espagne, un concert de K-pop, un match amical Cienciano–Nacional Quito ou encore le Upa Upa Fest. Le dernier cité est le seul à avoir eu lieu, les autres non.

Selon le parquet, «le prestige d’Iniesta aurait été utilisé pour attirer des capitaux dans des événements jamais concrétisés». La filiale sud-américaine de NSN a depuis été déclarée en faillite et placée en liquidation sans avoir rendu de comptes ni publié de rapports sur l’exécution du budget.

Le terrain était recouvert de plusieurs centimètres de neige.
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L’enquête se poursuit alors que le joueur ne s’est pas exprimé.

FootballAndres IniestaEscroquerie

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