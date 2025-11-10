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Rugby : voici le nouveau classement mondial après la défaite du XV de France contre l’Afrique du Sud

Le XV de France a perdu une place au classement World Rugby après sa défaite contre l'Afrique du Sud. Le XV de France a perdu une place au classement World Rugby après sa défaite contre l'Afrique du Sud. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Battu par l’Afrique du Sud, samedi, pour son premier match de sa tournée d’automne (17-32), le XV de France a perdu une place au classement World Rugby.

Une défaite mal venue. Pour son premier match de sa tournée d'automne, le XV de France a été renversé, samedi, par l’Afrique du Sud sur la pelouse du Stade de France (17-32). Et la conséquence a été immédiate. Les Bleus ont perdu une place au classement World Rugby, rétrogradant de la 4e à la 5e place.

Ils ont été dépassés par l’Angleterre, qui a largement battu les Fidji (38-18), alors que les Sud-Africains ont conforté leur place en tête, avec leur victoire, devant la Nouvelle-Zélande (2e) et l’Irlande (3e). Et les hommes de Fabien Galthié se retrouvent désormais dans une situation quelque peu inconfortable.

Ils vont devoir conserver leur place dans le top 6 à l’issue de cette tournée d’automne pour être tête de série lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2027, qui sera effectué le 3 décembre prochain. Même si, avec cinq points d’avance, ils semblent à l’abri d’un retour de l’Australie (7e) et de l'Ecosse (8e).

Plusieurs joueurs ont été recouverts d'une peinture verte lors du match entre le XV de France et l'Afrique du Sud.
Sur le même sujet Rugby : pourquoi les joueurs étaient-ils recouverts de vert lors du match entre la France entre l’Afrique du Sud ? Lire

Mais pour éviter de se faire peur, Gaël Fickou et les Tricolores seraient bien inspirés de renouer avec le succès, samedi, contre les Fidji à Bordeaux avant d’affronter… les Australiens, le 22 novembre, au Stade de France pour conclure cette tournée qui n'a pas très bien commencé.

Le top 10

1. Afrique du Sud (93,06 points)

2. Nouvelle-Zélande (91,35 points)

3. Irlande (88,85 points)

4. Angleterre (88,06 points)

5. France (86,95 points)

6. Argentine (84,30 points)

7. Australie (81,69 points)

8. Ecosse (81,21 points)

9. Fidji (81,15 points)

10. Italie (78,98 points)

RugbySportXV de FranceAfrique du SudClassement

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