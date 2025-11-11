Athlétisme : un vice-champion du monde du 100m suspendu 45 mois pour des violations aux règles antidopage

Le sprinteur américain Marvin Bracy-Williams, vice-champion du 100m en 2022, a écopé de quarante-cinq mois de suspension pour des violations aux règles antidopage.

Il va rester éloigné des pistes d’athlétisme pendant encore un long moment. Vice-champion du monde sur 100m à Eugene en 2022, Marvin Bracy-Williams a écopé de quarante-cinq mois de suspension pour des violations aux règles antidopage.

Dans le détail, le sprinteur américain a été sanctionné par l’Agence américaine antidopage (USADA) de vingt-et-un mois de suspension pour un contrôle positif à la testostérone en février 2024 et de vingt-quatre mois de suspension pour trois manquements aux obligations de localisation entre octobre 2023 et juin 2024.

Suspendu jusqu'en novembre 2027

Dans un premier temps, Marvin Bracy-Williams a tenté d’entraver l’enquête menée par l’instance américaine avant d’avouer s’être dopé et de collaborer, apportant son aide aux autorités pour avancer sur d'autres affaires de dopage. Et provisoirement suspendu depuis le 5 février 2024, il pourra renouer avec la compétition dans tout juste deux ans, soit en novembre 2027. Il sera alors âgé de 33 ans.

Marvin Bracy-Williams n’est pas le premier médaillé aux Mondiaux d’Eugene à être sanctionné. Fred Kerley, qui avait décroché l’or, a lui aussi été suspendu provisoirement au mois d’août par l’Unité d'intégrité de l’athlétisme pour manquement à ses obligations de localisation. Et il a, depuis, décidé de s’aligner aux «Enhanced Games», compétition autorisant l’utilisation de produits dopants. Tout comme l’athlète français Mouhamadou Fall.

En attendant la fin de sa saison, Marvin Bracy-Williams pourrait être tenter de les imiter et participer à cette 1ère édition qui sera organisée en mai 2026 à Las Vegas.