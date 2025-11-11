Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Basket : Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, est mort

La Fédération française de basket a annoncé le décès de l’ancien sélectionneur des Bleus entre 1988 et 1993. [© Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Francis Jordane, sélectionneur de l’équipe de France de basket entre 1988 et 1993, est décédé ce mardi 11 novembre à l’âge de 79 ans.

Le basket tricolore est en deuil. Ce mardi, la Fédération française de basket a annoncé le décès de l’ancien sélectionneur des Bleus entre 1988 et 1993, Francis Jordane, à l'âge de 79 ans.

Le Catalan, né à Arles-sur-Tech et qui était adjoint de Jean Luent puis de Jean Galle sur le banc des Bleus, avait dirigé la sélection lors de trois Euros (1989, 1991, 1993) et avait atteint la quatrième place continentale à Rome en 1991. 

Celui qui a lancé sous le maillot bleu les légendes Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Stéphane Risacher ou encore Frédéric Forte, n’aura pas réussi à qualifier la France aux JO de 1992 mais aura été sur le banc pour le match de préparation historique aux Jeux de Barcelone contre la «Dream Team» des Etats-Unis avec à Michael Jordan.

Sur le même sujet Basket : pourquoi le club de Monaco a-t-il été interdit de recrutement ? Lire

Avant l’équipe de France, Francis Jordane avait entraîné la SIG (Strasbourg Illkirch Graffenstaden) dans les années 1970. Par la suite, il aura eu des expériences à la tête de la Tunisie, du Maroc, de Toulouges et des féminines de Perpignan, avant de prendre sa retraite à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).

BasketEquipe de FranceSport

À suivre aussi

NBA : le tableau et les résultats complets des play-offs
Victor Wembanyama et les Spurs ont déjà disputé deux matchs à Paris en janvier 2025.
NBA : voici quand Victor Wembanyama et les Spurs de San Antonio vont faire leur retour à Paris
Ben Simmons est sans franchise depuis la fin de son contrat avec les Los Angeles Clippers l'été dernier.
Basket : une star de la NBA devient champion de pêche sportive

Ailleurs sur le web

Dernières actualités