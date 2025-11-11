Basket : Francis Jordane, ancien sélectionneur de l’équipe de France, est mort

Francis Jordane, sélectionneur de l’équipe de France de basket entre 1988 et 1993, est décédé ce mardi 11 novembre à l’âge de 79 ans.

Le basket tricolore est en deuil. Ce mardi, la Fédération française de basket a annoncé le décès de l’ancien sélectionneur des Bleus entre 1988 et 1993, Francis Jordane, à l'âge de 79 ans.

Le Catalan, né à Arles-sur-Tech et qui était adjoint de Jean Luent puis de Jean Galle sur le banc des Bleus, avait dirigé la sélection lors de trois Euros (1989, 1991, 1993) et avait atteint la quatrième place continentale à Rome en 1991.

Francis Jordane, ancien sélectionneur des Bleus, s’est éteint.



Bâtisseur, pédagogue et passeur d’idées, il laisse une belle empreinte sur le basket français. 🖤



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Celui qui a lancé sous le maillot bleu les légendes Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Stéphane Risacher ou encore Frédéric Forte, n’aura pas réussi à qualifier la France aux JO de 1992 mais aura été sur le banc pour le match de préparation historique aux Jeux de Barcelone contre la «Dream Team» des Etats-Unis avec à Michael Jordan.

Avant l’équipe de France, Francis Jordane avait entraîné la SIG (Strasbourg Illkirch Graffenstaden) dans les années 1970. Par la suite, il aura eu des expériences à la tête de la Tunisie, du Maroc, de Toulouges et des féminines de Perpignan, avant de prendre sa retraite à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales).