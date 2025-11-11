Football : le petit frère de Kylian Mbappé bientôt international algérien ?

Selon la presse sportive algérienne, Ethan Mbappé, petit frère de Kylian, pourrait prochainement porter les couleurs des Fennecs.

Après Luca Zidane, place à Ethan Mbappé ? Alors que le fils de Zinédine Zidane a fait ses débuts sous le maillot de l’Algérie en octobre dernier après avoir changé sa nationalité sportive, le petit frère de Kylian Mbappé pourrait prendre le même chemin.

A en croire le site Fennec Football, spécialisé dans l'actualité du ballon rond algérien, la FAF (Fédération algérienne de football) tenterait de convaincre le jeune milieu de terrain qui évolue aujourd’hui à Lille.

Comme son frère, Ethan Mbappé (18 ans) possède des racines camerounaises du côté de son père Wilfrid, et algériennes du côté de sa mère, Fayza Lamari.

D’après ces médias, l’idée serait de discuter après la CAN 2025 (21 décembre-18 janvier), pour le convaincre de rejoindre les «Verts» et disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Mexique et Canada (11 juin-19 juillet). A moins qu’il ne décide d’attendre qu’une porte s’ouvre pour lui chez les Bleus.