Football : un international anglais victime d’un cambriolage alors qu’il était présent avec sa famille

L’international anglais Raheem Streling a été victime d’un cambriolage, ce week-end, alors qu’il était présent à son domicile avec sa famille.

Ils ont été surpris par sa présence. Pendant le match de Premier League, samedi, entre Chelsea et Wolverhampton, Raheem Sterling (30 ans) a été victime d’un cambriolage. Aux alentours de 19h, des individus masqués ont tenté de s’introduire par effraction dans la maison de l’international anglais (82 sélections).

Mais l’attaquant des Blues, qui a été écarté de l’équipe première depuis plusieurs semaines et n’a pas joué le moindre match cette saison, était présent à son domicile avec sa famille.

«Raheem et ses proches sont sains et saufs»

Sûrement étonnés de constater que la maison n’était pas vide, les malfaiteurs ont pris la fuite sans emporter le moindre objet de valeur. Et ni Raheem Sterling, ni aucun membre de sa famille n’a été blessé. «Nous pouvons confirmer que Raheem Sterling a été victime d'un cambriolage à son domicile ce week-end. Nous pouvons également confirmer que lui et ses enfants étaient présents à leur domicile au moment des faits. Bien que cela constitue une atteinte grave à la vie privée et à la sécurité, nous sommes heureux de confirmer que Raheem et ses proches sont sains et saufs», a confié un porte-parole du joueur au Daily Mail.

Et alors que Chelsea lui a apporté son soutien, la police locale a ouvert une enquête pour tenter de retrouver les individus. «Les agents mènent une enquête approfondie et demandent à toute personne disposant d'informations, ou ayant vu quelqu’un dans le secteur se comporter de manière suspecte, de contacter la police», ont indiqué les autorités.

Et ce n’est pas la première fois qu’il est confronté à ce genre de mésaventure. En pleine Coupe du monde 2022 au Qatar, il avait précipitamment quitté la sélection anglaise pour rentrer en Angleterre, où sa maison avait été cambriolée en présence de sa famille. Des bijoux et des montres avaient notamment été dérobés pour un préjudice estimé à près de 340.000 euros.

Quelques mois plus tard, trois hommes ont été identifiés comme suspects liés au cambriolage et étaient recherchés pour être interrogés au sujet de 32 autres cambriolages. Mais ils semblent avoir quitté le territoire et n’ont pu être retrouvés. Un quatrième homme a lui été reconnu coupable de 33 cambriolages, pour un préjudice estimé à 1,25 million d’euros.