«Le plus gros combat de l’Histoire» : un affrontement entre Francis Ngannou et Jon Jones à la Maison Blanche ?

Alors que l’UFC organisera un événement à la Maison Blanche en juin 2026, Francis Ngannou a confié qu’un combat contre Jon Jones serait parfait en affiche.

Un combat historique pour une soirée qui le sera tout autant ? Le 14 juin 2026, l’UFC organisera une soirée de combats à la Maison Blanche, le jour du 80e anniversaire du président Donald Trump et pour commémorer le 250e anniversaire des États-Unis. Pour le moment, aucun combattant n’a été officialisé mais Francis Ngannou a donné son avis.

Interrogé par TMZ sur la possibilité de voir Jon Jones affronter le Brésilien Alex Pereira à la Maison Blanche, le Camerounais, qui a rejoint le PFL, une autre organisation américaine de MMA, a répondu : «Si ce combat a lieu, je mettrai mon réveil pour le voir, mais ce n’est pas non plus ‘Wow, LE combat’».

Mais le «Predator», âgé de 38 ans, ancien patron des poids lourds de l’UFC, a aussi indiqué ce qui serait pour lui le meilleur combat de cette soirée ; «Vous voulez vraiment la réponse ? Si on veut voir le plus grand combat de tous les temps, c’est ce qu’il faut faire. Le plus grand combat de l’histoire ne peut avoir lieu qu’entre Jon Jones et Francis Ngannou. C’est tout ce que je peux dire à ce sujet.»

Pour que cet affrontement que tous les fans rêvent de voir, il faudrait donc que Francis Ngannou et Dana White, patron de l’UFC, enterrent la hache de guerre et que le Camerounais revienne dans l’organisation. Possible ? A voir dans les prochains mois…