«Si jamais on fait appel à moi, j’irai» : un ancien international Espoir français prêt à jouer avec l’équipe d’Algérie

A quelques semaines de la CAN et sept mois de la Coupe du monde 2026, un ancien international Espoir français s’est dit prêt à jouer avec l’équipe d’Algérie.

Un appel du pied ? A bientôt 28 ans, Maxime Lopez compte 13 sélections en équipe de France Espoirs, mais il n’a jamais été appelé chez les Bleus par Didier Deschamps. Et si le milieu de terrain formé à l’OM a toujours donné sa priorité à l’équipe de France, il a ouvert la porte à l’équipe d’Algérie, lui qui est le fils d’une mère algérienne. Il pourrait notamment retrouver ses coéquipiers du Paris FC Ilan Kebbal, récemment appelé chez les Fennecs, et Samir Chergui, même s’il n’y a pas eu pour le moment de contacts concrets.

"Si on fait appel à moi en équipe d'Algérie, j'irai" 🇩🇿



Maxime Lopez bientôt sous le maillot des Fennecs ? C'est ce qu'il a laissé entendre au DÉTECTIVE MATHOUX 👀



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«Il y a eu des petites discussions où on m’a demandé mon avis là-dessus. On verra ce qu’il peut se passer mais oui, pourquoi pas. Si on m’appelle j’y vais ? Pour être honnête, oui», a-t-il confié dans une interview accordée à Canal+. Et pas seulement parce qu’il y a la CAN dans quelques semaines et la Coupe du monde 2026 l’été prochain.

«Les gens diront : "Oui, l’opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde". Mais je pense que même sur une saison où il n’y avait pas de CAN et pas de Coupe du monde, si on avait fait appel à moi j’y serai allé. Moi je suis un compétiteur et j’ai envie de jouer en équipe nationale aussi», a-t-il affirmé.

Et il s’est donc dit prêt à revêtir le maillot des Fennecs, même s’il n’est encore jamais allé en Algérie. «Récemment on m’a contacté pour savoir un peu où j’en étais. Moi j’ai clairement dit que si jamais on fait appel à moi, j’irai. Maintenant, après, on verra ce qu’il se passe dans le futur. Mais oui, bien évidemment que, si jamais on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’irai», a-t-il assuré.

Avec ces déclarations, Maxime Lopez a envoyé un message aux dirigeants algériens et au sélectionneur Vladimir Petkovic, qui pourraient sérieusement réfléchir à une éventuelle convocation.