Tennis : deux spectateurs sont décédés brutalement au Masters de Turin

Deux spectateurs, venus assister au Masters de Turin, sont décédés, lundi, à quelques heures d’écart après avoir été victimes d’un malaise.

Double tragédie au Masters de Turin. Venus assister au tournoi de fin de saison, réunissant les huit meilleurs joueurs de l’année, deux spectateurs sont décédés, lundi, après avoir été victimes d’un malaise, a rapporté La Gazzetta dello Sport. Ils étaient âgés de 70 et 78 ans.

Le premier homme a été pris d’un malaise, le matin, dans le Village réservé aux fans, alors que le second s’est lui senti mal dans les tribunes pendant la rencontre opposant l’Italien Lorenzo Musetti et l’Américain Taylor Fritz. Alors que les secours sont intervenus et ont tenté de les réanimer, tous deux ont été transportés à l’hôpital dans un état critique. Et ils ont succombé peu après leur admission.

Malgré ces deux décès, le tournoi s’est poursuivi avec la victoire de Jannik Sinner contre Félix Auger-Aliassime (7-5, 6-1) puis le succès de Taylor Fritz face à Lorenzo Musetti (6-3, 6-4). Ce dernier disputera, ce mardi (20h30), son 2e match contre l’Australien Alex De Minaur. Plus tôt dans la journée (14h), Carlos Alcaraz sera opposé à Taylor Fritz.