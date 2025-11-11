«Une expérience formidable en famille» : Lionel Messi revient sur ses propos critiques après son passage au PSG

Ce mardi dans une interview pour le media Sport, Lionel Messi est revenu sur ses propos concernant le «cauchemar» passé à Paris entre 2021 et 2023.

Il a voulu clarifier la chose. Ce mardi, dans un entretien au média espagnol Sport, Lionel Messi, qui évolue aujourd’hui à l’Inter Miami (Etats-Unis), s’est expliqué sur le fameux «mal-être» évoqué il y a quelques temps lors de son passage au PSG entre 2021 et 2023.

«On dirait aussi que Paris était un cauchemar, mais pas du tout, a confié «La Pulga» (38 ans). Si je dis que je n'ai pas passé un bon moment, c'est parce que je n'étais pas heureux de ce que je faisais et de ce que j'aime faire : jouer au football, le quotidien, l'entraînement, les matchs. Je ne me sentais pas bien. Mais ensuite, honnêtement, nous avons vécu une expérience formidable en famille. La ville est spectaculaire, nous avons adoré. C'était la première fois que nous quittions Barcelone, et tout était nouveau pour nous, ce qui a rendu les choses très difficiles, car ce n'était pas une blessure ; c'est arrivé comme ça.»

L’octuple Ballon d’Or a également ajouté : «Mais la vérité, c'est que je ne me sentais pas bien au quotidien dans ce que j'aime faire. Et ici [à Miami, ndlr], oui, tout va bien, nous profitons de la ville, de notre vie quotidienne. C'est une vie très similaire à celle que j'avais à Castelldefels [ville à côté de Barcelone, ndlr] : le club est tout près, l'école des enfants est également à proximité, tout est facilement accessible et pratique. Nous habitons loin de la ville, qui est vraiment magnifique, mais la circulation est infernale.»

Quelques semaines après son départ de la capitale française pour rejoindre la Floride à l’été 2023, Messi, ancienne légende du FC Barcelone, avait dit : «Mon départ pour Paris n’est pas quelque chose que je souhaitais».