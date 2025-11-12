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Athlétisme : le Français Alban Pellegrin a couru 72 marathons en 72 jours

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Cette semaine, le Lyonnais Alban Pellegrin a terminé son 72e marathon en 72 jours. Un défi qu’il avait lancé le 1er septembre dernier.

Une aventure pas comme les autres. Alban Pellegrin a reussi son défi «72 marathons en 72 jours» en parcourant plus de 3.000 km à travers la France et récolté au passage plus de 30.000 euros pour une association caritative.

Cet ancien candidat de l’émission Koh-Lanta à deux reprises, avait réalisé cette aventure pour rendre hommage à sa mère, décédée il y a deux ans après un cancer du poumon. L’argent recolté ira d’ailleurs à la Fondation du souffle, qui lutte contre les maladies respiratoires.

Un tour de France original

«Je pense à ma maman, à sa force, à son souffle, à ce qu’elle m’a laissé comme héritage invisible», a confié le multi-marathonien.

Alban Pellegrin, âgé de 38 ans, avait alimenté chaque jour son compte Instagram pour en fair profiter avant ses abonnés.

Le participant s'est effondré à quelques mètres de la ligne d'arrivée.
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De Cors en en Bretagne au village pyrénéen de Lamanère en passant par l’Alsace et Lyon, l’aventurier a réalisé un tour de France original qui s’est achevé mardi 11 novembre. «Ce soir, le 72e jour s’achève et j’ai du mal à réaliser», a-t-il écrit sur son compte.

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