Athlétisme : le Français Alban Pellegrin a couru 72 marathons en 72 jours

Cette semaine, le Lyonnais Alban Pellegrin a terminé son 72e marathon en 72 jours. Un défi qu’il avait lancé le 1er septembre dernier.

Une aventure pas comme les autres. Alban Pellegrin a reussi son défi «72 marathons en 72 jours» en parcourant plus de 3.000 km à travers la France et récolté au passage plus de 30.000 euros pour une association caritative.

Cet ancien candidat de l’émission Koh-Lanta à deux reprises, avait réalisé cette aventure pour rendre hommage à sa mère, décédée il y a deux ans après un cancer du poumon. L’argent recolté ira d’ailleurs à la Fondation du souffle, qui lutte contre les maladies respiratoires.

Un tour de France original

«Je pense à ma maman, à sa force, à son souffle, à ce qu’elle m’a laissé comme héritage invisible», a confié le multi-marathonien.

Alban Pellegrin, âgé de 38 ans, avait alimenté chaque jour son compte Instagram pour en fair profiter avant ses abonnés.

De Cors en en Bretagne au village pyrénéen de Lamanère en passant par l’Alsace et Lyon, l’aventurier a réalisé un tour de France original qui s’est achevé mardi 11 novembre. «Ce soir, le 72e jour s’achève et j’ai du mal à réaliser», a-t-il écrit sur son compte.