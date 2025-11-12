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Football : pourquoi l’équipe du Nigeria a-t-elle boycotté son entraînement avant son barrage contre le Gabon ?

Victor Osimhen et le Nigeria affrontent le Gabon en demi-finales des barrages de la zone Afrique. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les joueurs du Nigeria ont boycotté leur entraînement mardi à l’approche de leur demi-finale de barrage à la Coupe du monde face au Gabon.

Pas vraiment la meilleure chose pour se préparer. Avant d’affronter le Gabon, jeudi en demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, la sélection du Nigeria est en pleine crise. Les joueurs ont décidé de boycotter un entraînement mardi pour primes impayées.

A Rabat au Maroc, où se disputeront ces barrages, cette grève générale a été lancée avec le sélectionneur Finidi George et son staff technique. «Les joueurs et le staff du Nigéria ont boycotté l'entraînement du jour en raison de problèmes de paiement non résolus, peut-on lire dans un communiqué collectif. Ils attendent une solution rapide pour poursuivre la préparation du match de jeudi face au Gabon.»

Selon la BBC Africa, les «Super Eagles», le surnom de l’équipe du Nigeria, ont droit à des bonus depuis 2019. Mais aucun n’a reçu les indemnités ou primes.

Sur le même sujet Nigeria-Gabon, Cameroun-RD Congo, barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Lire

Alors que les coéquipiers de Victor Osimhen espèrent décrocher leur ticket pour le Mondial aux Etats-Unis, Mexique et Canada après avoir manqué l’édition 2022 au Qatar, ils n’ont pas forcément préparé de la meilleure des manières ces barrages. 

FootballboycottNigeria

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