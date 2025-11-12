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Nigeria-Gabon, Cameroun-RD Congo, barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Camerounais sont opposés à la RD Congo en demi-finales des barrages africains. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, Nigeria-Gabon et Cameroun-RD Congo, se déroulent ce jeudi 13 novembre.

La défaite est interdite. Le Nigeria, le Gabon, le Cameroun et la RD Congo disputent ce jeudi les demi-finales des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, après avoir terminé les éliminatoires en tant que meilleurs deuxièmes de groupe.

A Rabat (Maroc), les «Super Eagles» nigérians, emmenés par leur buteur Victor Osimhen, affronteront les Gabonais du Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang à 17h. Un peu plus tard, les Camerounais feront face aux impressionnants Léopards congolais à 20h. Les deux qualifiés s’affronteront en finale dimanche 16 novembre à 20h, toujours à Rabat.

Qualifié… pour un barrage intercontinental

Cependant, la mission sera loin d’être terminée pour le vainqueur de ces barrages de la zone Afrique. En effet, il devra ensuite passer par un tournoi de barrages intercontinental, prévu en mars 2026 et qui offrira deux derniers tickets pour le Mondial. 

Y participeront, deux équipes de la Concacaf (Amérique centrale), une de l’AFC (Asie), une de la CAF (Afrique), une de la CONMEBOL (Amérique du Sud) et une de l’OFC (Asie). Pour le moment, seules la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie ont leur ticket pour ses barrages.

Les Bleus ont battu l'Ukraine au match aller (0-2).
Sur le même sujet France-Ukraine, éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ? Lire

Progamme TV

17h : Nigeria-Gabon
20h : Cameroun- RD Congo
Barrages de la zone Afrique 
Jeudi 13 novembre
Sur L’Équipe live foot

NigeriaCamerounGabonRD CongoQuelle heure quelle chaîneCoupe du monde 2026Football

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