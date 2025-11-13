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Benoît Saint Denis-Beneil Dariush, UFC 322 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Benoît Saint-Denis reste sur une victoire contre Mauricio Ruffy à l'UFC Paris. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Benoît Saint Denis affronte l’Américain Beneil Dariush, ce samedi 15 novembre à New York, à l’occasion de l’UFC 322.

Un véritable test. Benoît Saint Denis fait son grand retour à l’UFC, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre, lors de l’UFC 322 dans le mythique Madison Square Garden, à New York. Il sera opposé à l’expérimenté américain Beneil Dariush, dans la catégorie des -70 kg.

Le poids léger français (15 victoires, 3 défaites), qui reste sur deux victoires, dont la dernière à l’UFC Paris contre le Brésilien Mauricio Ruffy, devra se méfier du 9e de la catégorie (23 victoires, 6 défaites). Une victoire pourrait lui ouvrir les portes du Top 10.

«BSD» aura peut-être un avantage. La dernière fois  qu’il a combattu dans cette salle, il avait battu l’Américain Matt Frevola au premier round, le 11 novembre 2023. Presque deux ans jour pour jour après, bis repetita ?

Sur le même sujet MMA : un ancien combattant de l’UFC retrouvé mort en prison Lire

Programme TV

Benoît Saint Denis-Beneil Dariush
UFC 322
Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 novembre
Aux alentours de 4h (heure française)
Sur RMC Sport 1

Benoît Saint-DenisUFCMMAQuelle heure quelle chaîneSport

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