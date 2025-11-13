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Cristiano Ronaldo : l’incroyable montre à plus d’un million d’euros portée par l’attaquant portugais

Cristiano Ronaldo est un passionné de voitures mais aussi de montres. Cristiano Ronaldo est un passionné de voitures mais aussi de montres. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d’une interview accordée à un journaliste, Cristiano Ronaldo portait au poignet une montre de luxe dont la valeur est estimée à plus d’un million d’euros.

Rien n’est trop beau, ni trop cher pour le joueur le mieux payé au monde. Cristiano Ronaldo a récemment accordé une interview au célèbre Piers Morgan. Et il s’est distingué non seulement pour ses déclarations mais également pour sa montre de luxe présente à son poignet. Passionné d’horlogerie, l’attaquant portugais portait un modèle spécial de la marque Jacob & Co. Et plus particulièrement le modèle Twin Turbo Furious Baguette.

Fabriquée en or blanc 18 carats, cette montre est ornée de 360 diamants taillés baguette. Et il en existerait seulement 18 exemplaires dans le monde. Son prix est estimé à 1,25 million d’euros d’après plusieurs sites spécialisés. Soit ce qu’il touche environ en deux jours.

Alors qu’il a prolongé son contrat avec le club saoudien d'Al-Nassr jusqu’en 2027, le quintuple Ballon d’or va continuer de percevoir près de 200 millions d’euros par an, soit environ 550.000 euros par jour. De quoi lui permettre de s’acheter ce qu’il veut. Que ce soient des montres, mais aussi des voitures, lui qui en posséderait une quarantaine.

Cristiano Ronaldo évolue en Arabie saoudite depuis bientôt trois ans.
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«Quand je vais faire du shopping, je peux acheter ce que je veux, a-t-il confié au cours de l’interview. Mais ce n’est plus ça qui compte pour moi. Je considère certaines choses davantage comme un investissement. Il y a trois jours, j’ai acheté une voiture. Une Bugatti Tourbillon. Je ne vais pas la conduire. C’est purement un investissement». Et c’est un peu pareil avec certaines montres.

FootballArabie SaouditePortugalCristiano RonaldoMontre

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