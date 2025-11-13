France-Fidji, 2e match de la tournée d’automne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après sa défaite contre l’Afrique du Sud, le XV de France affronte les Fidji, ce samedi 15 novembre à Bordeaux, pour son deuxième match de la tournée d’automne.

L’heure du rebond. Après leur défaite face aux champions du monde sud-africains (32-17), samedi au stade de France de Saint-Denis, les joueurs du XV de France sont attendus au pour se relancer face aux Fidjiens, ce samedi 15 novembre à Bordeaux.

Au stade Atlantique, les hommes de Fabien Galthié partiront favoris mais devront se méfier du jeu imprévisible et spectaculaire des Fidjiens.

A noter que la rencontre sera arbitrée par l’Anglais Christophe Ridley, accompagné par le Géorgien Nika Amashukeli et le Sud-Africain Morné Ferreira.

Programme TV

France – Fidji

2e test-match d’automne

Samedi 15 novembre

21h10 sur TF1