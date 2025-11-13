Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

France-Fidji, 2e match de la tournée d’automne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Surclassés par les Springboks, les Bleus sont attendus au tournant. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après sa défaite contre l’Afrique du Sud, le XV de France affronte les Fidji, ce samedi 15 novembre à Bordeaux, pour son deuxième match de la tournée d’automne.

L’heure du rebond. Après leur défaite face aux champions du monde sud-africains (32-17), samedi au stade de France de Saint-Denis, les joueurs du XV de France sont attendus au pour se relancer face aux Fidjiens, ce samedi 15 novembre à Bordeaux.

Au stade Atlantique, les hommes de Fabien Galthié partiront favoris mais devront se méfier du jeu imprévisible et spectaculaire des Fidjiens. 

A noter que la rencontre sera arbitrée par l’Anglais Christophe Ridley, accompagné par le Géorgien Nika Amashukeli et le Sud-Africain Morné Ferreira.

Le XV de France a été renversé par l'Afrique du Sud avant de battre les Fidji et l'Australie.
Sur le même sujet Rugby : les résultats complets de la tournée d’automne du XV de France Lire

Programme TV

France – Fidji
2e test-match d’automne
Samedi 15 novembre
21h10 sur TF1

XV de FranceFidjiQuelle heure quelle chaîneRugbySport

À suivre aussi

Les Bleues ont terminé à la 2e place du classement derrière l'Angleterre.
Tournoi des 6 nations féminin 2026 : les résultats complets du XV de France
Écosse-France, 4e journée du Tournoi des 6 nations féminin : à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Pays de Galles-France, tournoi des 6 nations féminin 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités