Jeux olympiques : l’Afrique du Sud souhaite accueillir l’édition 2036 ou 2040

Ce jeudi 13 novembre, l’Afrique du Sud, via son gouvernement, a annoncé son intention de candidater à l'organisation des Jeux olympiques 2036 ou 2040.

Ce serait une première historique. L'Afrique du Sud a l’«intention» de «se porter candidate pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques» de 2036 ou 2040, a indiqué jeudi une ministre auprès de la présidence sans préciser l'identité de l'éventuelle ville hôte.

Déjà premier pays du continent à avoir organisé la Coupe du monde de football en 2010, l'Afrique du Sud va entrer en «dialogue continu» avec le Comité international olympique, désormais présidé par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.

«la stabilité, les infrastructures et la vision»

Il s'agit d'un «engagement préliminaire et exploratoire» a expliqué la ministre sud-africaine Khumbudzo Ntshavheni lors d'un point presse jeudi. Le gouvernement est convaincu que l'Afrique du Sud est prête et capable d'accueillir les Jeux olympiques, compte tenu des infrastructures dont elle dispose et du fait que les investissements nécessaires pour les améliorer ne sont pas considérables.

Lors d'une visite dans le pays en octobre 2024, le précédent président du CIO Thomas Bach avait estimé que l'Afrique du Sud avait «la stabilité, les infrastructures et la vision pour accueillir les JO». Le Cap s'était portée candidate à l'organisation des JO 2004, finalement revenus à Athènes lors d'un vote en 1997.

L'année prochaine, Dakar doit être la première ville du continent africain à organiser les Jeux olympiques de la jeunesse, du 31 octobre au 14 novembre 2026.

Les prochains JO d'été, en 2028, sont organisés à Los Angeles et les suivants, en 2032, ont été attribués à Brisbane en Australie.