Patinage artistique : au chevet de sa mère atteinte d’un cancer, une ancienne star française s’est fait voler toutes ses médailles

Alors qu’elle était au chevet de sa mère atteinte d’un cancer, l’ancienne star française du patinage artistique Surya Bonaly a été victime d’un cambriolage et s’est fait voler toutes ses médailles.

Elle est complètement dévastée. Ancienne star française du patinage artistique, Surya Bonaly (51 ans), naturalisée américaine en 2004, a été victime d’un cambriolage, ces derniers jours, à son domicile, situé à Las Vegas. Alors qu’elle était dans le Minnesota pour s’occuper de sa mère atteinte d’un cancer du poumon, du sein et du sternum, un couple a profité de son absence pour s’introduire chez elle à plusieurs reprises en brisant des fenêtres.

Si l’homme et la femme ont détruit des caméras de sécurité et couper le réseau Wi-Fi, ils ont pu être filmés par le système de vidéo-surveillance. Et lors de leur larcin, ils ont notamment mis la main sur les médailles de l’ancienne patineuse, qui a été championne du monde juniors (1991), quintuple championne d’Europe (1991, 1992, 1993, 1994, 1995), triple médaillée d’argent aux Mondiaux (1993, 1994, 1995) et nonuple championne de France entre 1989 et 1997.

«Vous voyez toutes ces médailles que j’ai gagnées dans le passé lors de différentes compétitions mondiales et championnats européens, elles ont malheureusement disparu. Il y a quelques jours, un couple a cambriolé ma maison et volé tous mes objets de valeur», a-t-elle posté sur son compte Instagram, tout en lançant un appel. «Aux habitants de Las Vegas ou prêteurs sur gage, si vous voyez des médaille d’or et d’argent étrangères à vendre, veuillez appeler immédiatement la police», a ajouté Surya Bonaly, qui suit elle aussi un traitement contre le cancer du sein.

Et si elle ne compte pas déménager, envisageant de renforcer la sécurité autour de sa maison avec des caméras supplémentaires, elle a fait part de sa détresse. «Je suis juste… en colère. J’ai parfois envie de pleurer. Certaines personnes pensent qu’il vaut mieux voler que d’aller travailler. J’espère pouvoir retrouver quelques médailles. J’espère, et je prie vraiment, que personne ne les fasse pas fondre», a-t-elle confié dans des propos rapportés par le New York Post. Une enquête a été ouverte par la police locale pour tenter de retrouver les auteurs de ce cambriolage qui a bouleversé la vie de Surya Bonaly.