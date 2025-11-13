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«Un journaliste de m**de» : Neymar insulte un média brésilien sur les réseaux sociaux

Neymar a été critiqué après sa prestation contre Flamengo, dimanche. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Pointé du doigt pour ses prestations avec Santos dimanche contre Flamengo en championnat, Neymar a insulté un média brésilien sur ses réseaux sociaux mercredi.

Rien ne va plus pour Neymar. Après avoir reçu de nombreuses critiques concernant sa prestation de dimanche contre Flamengo (défaite de Santos 3-2), le Brésilien a réagi ce mercredi soir en insultant un média brésilien sur ses réseaux sociaux.

Dimanche, l'ex-joueur du PSG, âgé de 33 ans, s’est montré agacé par ses coéquipiers, allant jusqu’à tirer un six mètres à la place de son gardien et de ses défenseurs. Remplacé en fin de match, «Ney» est aussi directement rentré aux vestiaires.

Dans un article Globo Esporte, l’ancien Barcelonais aurait reconnu avoir «surréagi» mais sans pour autant présenter ses excuses.

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«Encore un mensonge inventé par un journaliste de m**de», a-t-il lâché avec des émojis «rires». Autant dire que cela ne va rien arranger entre Neymar et la presse locale.

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