Coupe du monde de foot U17 : après l'incroyable bagarre générale entre les joueurs français et colombiens, la FFF saisit la FIFA (vidéos)

La qualification des U17 français durant la Coupe du monde de football a été éclipsée par une violente bagarre après leur match contre la Colombie. Des joueurs colombiens sont accusés d'avoir agressé plusieurs membres des Bleus, poussant la FFF à saisir la Fifa. L’instance n’a pas encore réagi.

Un triste spectacle. La qualification de l'équipe de France U17 en 8e de finale de la Coupe du monde de football a été ternie par une bagarre générale face à la Colombie. La Fifa a été saisie par la FFF en raison «d’agressions» de la part de joueurs colombiens.

Selon la chaîne l'Equipe, diffuseur de cette compétition, les tensions ont éclaté peu après le coup de sifflet final de cette rencontre. D'après leurs informations, des joueurs colombiens seraient à l'origine de cette bagarre générale. La FFF a saisit la Fifa en raison «d’agressions» de la part de joueurs sud-américains.

Un membre du staff tricolore violemment attaqué

Le Kiné des Bleuets frappés par les Colombiens hier après le 16e de finale de Coupe du monde U17 pic.twitter.com/snAhMPKjiB — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

La Fifa n'a pas souhaité diffuser ces violentes images, mais une vidéo prise depuis les tribunes a levé le voile sur ces incidents. On peut y apercevoir l'avant-centre français Christ Batola être pourchassé par des joueurs adverses jusqu'en dehors de la pelouse. La caméra revient ensuite vers le terrain, où le kiné des Bleus se fait rouer de coups au sol, entouré par de nombreux Colombiens.

Une vidéo de ce qu’il s’est passé hier après le match des U17 en 16e de finale de la Coupe du monde contre la Colombie. Les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français. pic.twitter.com/LGxVQQ9LCy — Loïc Tanzi (@Tanziloic) November 15, 2025

Selon L'Equipe, «quelques parents présents en tribunes et au moins un agent ont à ce moment-là quitté leur siège pour tenter d'intervenir et d'entrer sur la pelouse». Une version contestée par la Fédération française de football, qui assure que cette explosion de violence a été provoqué par le Colombien Cristian Orozco, accusé d'avoir attaqué le sélectionneur Lionel Rouxel au coup de sifflet final.

Le journaliste Loïc Tanzi, sur X, a assuré que «les proches des joueurs ne sont pas descendus sur la pelouse pour aller frapper les Colombiens mais pour essayer de défendre les Français».

Aucune décision n'a été prise par la Fifa, qui n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet jusqu'à présent. L'équipe de France est attendue dès mardi, pour disputer son 8e de finale face au Brésil.