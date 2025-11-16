Australie : une voiture de course fonce dans la foule et fait plusieurs blessés (vidéo)

Une voiture a foncé sur la foule lors d’une course de démolition organisée ce week-end en Australie, faisant 13 blessés dont deux sont toujours dans un état critique.

Une sortie dramatique. Une voiture a foncé dans la foule lors d’une course automobile de démolition, sport automobile où les pilotes se percutent avec leurs véhicules, organisée, ce week-end, à environ 300 kilomètres au nord de Sydney en Australie. Selon les derniers éléments et les différents témoignages, le conducteur du véhicule, âgé de 27 ans, a percuté un autre concurrent avant de perdre connaissance et le contrôle de sa voiture, percutant la clôture et une tribune qui entouraient l’arène.

More than a dozen people have been injured after a driver in a demolition derby lost control and ploughed into the crowd in Walcha. @tayloraiken_pic.twitter.com/BoZp1meI7L — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 16, 2025

Alors que le bolide s’est retrouvé au milieu du public, au moins treize spectateurs ont été blessés. Deux ont été sérieusement blessés et transportés à l’hôpital dans un état critique. Il s’agit d’un homme d’un homme de 54 ans, qui souffrait de blessures à la colonne vertébrale et à la hanche, ainsi qu’un autre homme d'une trentaine d’années, victime d’une blessure à la tête. Ils sont actuellement toujours dans un état grave mais stable.

Une enquête ouverte

Les 11 autres victimes, âgées entre 20 et 75 ans, ont également été évacuées dans des hôpitaux de la région. Le pilote a lui aussi été pris en charge dans un hôpital local pour soigner une commotion cérébrale et diverses blessures. Il a depuis été autorisé à rentrer chez lui.

Une enquête a été ouverte par la police de Nouvelle-Galles du Sud, qui examinera les lieux et les preuves vidéo en sa possession pour tenter de déterminer les causes de cet accident. La voiture a également été saisie pour des examens.